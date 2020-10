Voznik traktorja in sopotnica poškodovana

Sevniški policisti so bili včeraj ob 11.30 obveščeni o nesreči v Ponikvah pri Studencu. Opravili so ogled in ugotovili, da je 82-letni moški vozil kmetijski traktor po kolovozni poti, kjer je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na brežino in se s traktorjem prevrnil. Voznik in 77-letna potnica sta se v nesreči lažje poškodovala, oskrbeli so ju v zdravstvenem domu.

Na mejni prehod pod vplivom alkohola

Okoli 13. ure je na mejni prehod Metlika na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 64-letnemu državljanu Hrvaške, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,68 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi kršitve ga bodo privedli v postopek na sodišče.

Ukradli denar ter prikolico s strojem

Šentjernejske policiste je občan obvestil o vlomu, ki naj bi se zgodil 26. 9. Neznanec je v Zameškem skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in našel ter ukradel denar. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 5.000 evrov.

Med 29. 9. in 1. 10. je z dvorišča gospodarskega objekta v Žužemberku nekdo odpeljal avtomobilsko prikolico TPZ Amigo, na kateri je bila nameščena registrska tablica NM ZS-352. Na prikolici je bila naprava za krivljenje pločevine in pločevina. Lastnik je oškodovan za okoli 2.500 evrov.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti so na območju Zilj (PP Črnomelj) izsledili in prijeli pet državljanov Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še potekajo.

