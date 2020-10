Naredili še en korak bližje k bazenu v Češči vasi

Novo mesto - Novomeški svetniki so na včerajšnji seji v prvi obravnavi sprejeli dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Športno-rekreacijskega parka Češča vas, ki je osnova za gradnjo bazenskega kompleksa.

Ta točka je bila v primerjavi z ostalimi deležna nekaj več razprave. Srečko Vovko (SD) in Uroš Lubej (Solidarnost) sta namreč menila, da bi bil Portoval zaradi dostopnosti bolj primeren prostor za umestitev bazena kot pa Češča vas, sicer pa je bilo večinsko mnenje svetnikov, da gre za dobro umestitev kompleksa in da se vzpostavlja park, ki skupaj s svojo okolico ponuja velike možnosti za razvoj športa in rekreacije.

Mestni svet je med drugim sprejel v drugi obravnavi Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, v prvi obravnavi pa elaborat programa opremljanja stavbnih zemljišč ter odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Poslovno storitvena cona Mačkovec – 2. V prvi obravnavi so sprejeli tudi dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu.

Novomeška občina je od včeraj ena prvih v Sloveniji, ki ima v takšni obliki sprejeto strategijo o digitalnem razvoju Mestne občine Novo mesto 2030, svetniki pa so potrdili tudi letni program športa za leto 2021.

Nova svetnica je Suzana Hočevar

V svetniške klopi je včeraj sedla Suzana Hočevar (Lista Gregorja Macedonija), ki je nadomestila Klaro Golić, ki je julija letos podala odstopno izjavo.

Občinski svet je med ostalim podal še soglasje k imenovanju mag. Miroslave Abazović za direktorico javnega zavoda Dolenjskih Lekarn Novo mesto za mandatno obdobje petih let.

