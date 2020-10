Vozilo v jarek, s helikopterjem v bolnišnico

2.10.2020 | 18:20

V Gornjem Lenartu so malo pred 8.30 trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, dvignili vozilo iz obcestnega jarka in nudili pomoč delavcem avto vleke pri nalaganju vozil. Reševalci NMP Brežice pa so poškodovani osebi na kraju oskrbeli in nato prepeljali v UC Brežice. Vozišče so očistili dežurni delavci cestnega podjetja.

Posadka helikopterja Slovenske vojske je malo pred 10. uro skupaj z dežurno ekipo HNMP na Brniku s helikopterjem prepeljala obolelo osebo iz Črnomlja v UKC Ljubljana.

Pomagali reševalcem

Na Kettejevi ulici v Brežicah so gasilci PGD Brežice malo pred poldnevom s tehničnim posegom ob prisotnosti policije odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu in tako omogočili vstop reševalcem NMP Brežice do obolele osebe. Reševalci so osebo nato oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Našli mini

Na Mirnopeški cesti v Novem mestu so okoli 8.30 pri gradbenih delih našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske, Gorenjske in Ljubljanske regije so odstranili kumulativno mino za ročni raketomet M57. Najdbo so ustrezno zavarovali in nato uničili na kraju.

Minometno mino pa je ob 14.10 našel občan v gozdu Ostri vrh pri Gorenjem Globodolu v občini Mirna Peč. Nevarno najdbo, minometno mino 81mm, ostanek druge svetovne vojne, nemške izdelave, sta pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske, Gorenjske in Ljubljanske regije odstranila, ustrezno zavarovala in uničila na kraju. O obeh dogodkih so bile obveščene pristojne službe.

Gorelo v gozdu

V bližini naselja Dobeno v občini Brežice je ob 9.22 gorelo v gozdu. Požar na približno deset kvadratnih metrih so pogasili gasilci PGD Cerina in Krška vas.

