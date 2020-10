Vozite in telefonirate? Vklopila se bo opozorilna tabla ...

3.10.2020 | 16:30

Napravo so namestili nasproti OŠ Center ob Seidlovi cesti. (foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - Medobčinska uprava je začela akcijo, s katero bodo ob namestitvi naprave BrezMobilca zaznavali uporabo mobilnikov med vožnjo. Sistem BrezMobilca je prepoznaven po opozorilni tabli, ki se vklopi ob uporabi mobitela v vozilu, naprava pa beleži vsak vklop table. Ob izključno preventivni akciji, katere namen je osveščanje voznikov o (ne)uporabi mobitela med vožnjo in bo trajala predvidoma 14 dni, so napravo namestili na Seidlovo cesto nasproti OŠ Center, sporočajo z MO Novo mesto.

Sistem BrezMobilca je sestavljen iz opozorilne table z LED prikazovalnikom in detekcijske enote, ki zaznava radijske valove mobitela. Na podlagi jakosti in dolžine signala mobitela se določi aktivacija sistema, ki vklopi opozorilno tablo in zabeleži njen vklop. Sistem je zasnovan tako, da loči mobilni signal ob Bluetooth signala in ne zazna zakonitega prostoročnega telefoniranja prek Bluetooth povezave.

Akcija je preventivne narave, podatki o kršiteljih se ne bodo beležili, še dodajajo v sporočilu za javnost.

M. K.