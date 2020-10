Kostanjevico na Krki bi lahko protipoplavno zaščitili s kombinacijo ukrepov; začetek prihodnje leto?

3.10.2020 | 11:40

Krka v Kostanjevici na Krki (foto: arhiv; M. L.)

Kostanjevica na Krki - Za Kostanjevico na Krki, ki jo pogosto ogroža narasla Krka, so v okviru medregijskega projekta Donavska poplavna ravnica včeraj spletno predstavili štiri možne scenarije protipoplavne zaščite. Predlagana varianta, ki so jo med usklajevanji ocenili za najboljšo, predstavlja kombinacijo nasipov, zidov in mobilnih montažnih sten.

Z ministrstva za okolje in prostor, ki je skupaj s kostanjeviško občino pripravilo spletno delavnico, so sporočili, da gre za finančno in okoljsko optimalno rešitev. Ta varianta, ki so jo ocenili na dobrih 5,5 milijona evrov, tudi naj ne bi, ko ni poplav, predstavljala pomembnih sprememb v okolju.

Podobne rešitve v Sloveniji že obstajajo, z deli pa bi lahko po najboljšem scenariju začeli prihodnje leto, je po delavnici napovedal direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer.

Kostanjeviški župan Ladko Petretič je po pogovoru s Kramerjem izrazil napoved svetle prihodnosti dolenjskim Benetkam: »Naša občina je majhna in tako tudi njen proračun, zato je tako jasno izražena podpora DRSV ključna in nam vliva upanje. Izbrano rešitev podpiram, z argumenti se strinjam in s tem bom takoj, ko bo to mogoče, seznanil tudi svoje sokrajane. Projekt, ki naj bi sprva samo pokazal možne rešitve, se bo tudi izvedel. To pomeni oživitev naše Kostanjevice na Krki in za to sem Direkciji in njenemu direktorju nadvse hvaležen.«

V razpravi, ki je predstavljala osmi dogodek znotraj projekta Danube Floodplain oz. Donavska poplavna ravnica, je sodelovalo več kot 30 udeležencev iz 15 ustanov.

Pri omenjenem projektu gre sicer za zmanjševanje poplavne ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih območij, pri katerem slovenska direkcija sodeluje kot eden 22 partnerjev desetih podonavskih držav.

Celoten projekt je skupaj z davkom vreden nekaj manj kot 3,7 milijona evrov. Za Slovenijo je predvidenih nekaj manj kot 280.000 evrov, lastna udeležba je 15-odstotna.

Glavni cilji projekta so izboljšanje poznavanja področja ohranitve in obnove naravnih poplavnih območij, določitev prihodnjih ukrepov pri upravljanju voda, izboljšano sodelovanje med deležniki upravljanja voda in obvladovanja poplavnih tveganj v povodju Donave.

