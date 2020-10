Koritnik v Sevnici o dostopnosti storitev državnih ustanov in digitalizaciji

Sevnica - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je na delovnem sestanku v Sevnici včeraj sešel s predstavniki tamkajšnjih državnih ustanov in občine. Skupni sestanek so končali s pogovorom o organizaciji in dostopnosti storitev državnih ustanov v občini ter o digitalizaciji upravnih storitev.

Minister je sicer z vršilko dolžnosti načelnice Upravne enote Sevnica Heleno Guček najprej spregovoril predvsem o ukrepih za nemoteno delovanje upravnih enot v obdobju širjenja novega koronavirusa in o ureditvi arhivskih prostorov v Loki pri Zidanem Mostu.

Glede teh je prisotne seznanil, da je ministrstvo sklenilo prodajno pogodbo in kupilo tamkajšnje prostore. Gre za skupno površino z nekaj več kot 130 kvadratnimi metri, za prostore pa so odšteli nekaj manj kot 15.000 evrov.

Nove arhivske prostore je potrebno še prenoviti in opremiti, kar bo po ministrovih besedah storjeno še letos.

Koritnik je s sevniškim županom Srečkom Ocvirkom govoril o soočanju z virusom v občini, o financiranju občin, prostorski stiski in potrebnih vzdrževalnih delih na osrednji občinski stavbi.

Zbranim na omenjenem delovnem sestanku pa je še predstavil zamisel o vzpostavitvi t. i. regionalnih delovnih točk. "Te bi omogočile, da ne bi vsi dnevno gravitirali v Ljubljano ali Maribor, ampak bi delo nekaj dni na teden opravljali na delovnih postajah v različnih manjših mestih po Sloveniji. S tem bi okrepili tudi razvoj lokalnih središč," je še dejal Koritnik.

Delovnega sestanka so se med drugimi udeležili tudi predstavniki Upravne enote Sevnica, območne geodetske uprave, sevniških enot Centra za socialno delo Posavje in Zavoda RS za zaposlovanje, sevniškega okrajnega sodišča ter finančnega urada.

