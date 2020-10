V Trebnjem 53. mednarodni tabor likovnih samorastnikov - v duhu časa tudi na spletu

3.10.2020 | 10:30

Trebnje - V Galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem bodo drevi ob 19. uri odprli 53. mednarodni tabor likovnih samorastnikov, tradicionalno srečanje, ki zaradi protiepidemioloških ukrepov letos nekoliko drugače gosti šest umetnikov iz petih evropskih držav. S podelitvijo nagrade strokovne žirije izbranemu umetniku bodo tega v soboto, 10. oktobra, končali.

Letošnjega tabora se udeležujejo češka slikarka Alexandra Detinska, kipar Tomaž Hartman, francoska keramičarka Sandrine Lepelletier, finska slikarka Kikka Nyren, srbski slikar Joškin Šiljan in slikarka Darja Štefančič.

V trebanjski galeriji bosta sicer ustvarjala le Hartman in Darja Štefančič, drugi umetniki pa v domačih ateljejih. Ob koncu tabora se bo njihovih šest del potegovalo za nagrado žirije in samostojno razstavo izbranega avtorja.

V duhu časa tudi na spletu

Direktorica trebanjskega Centra za izobraževanje in kulturo Patricija Pavlič je povedala, da so sicer tabor, ki običajno poteka junija, letos prestavili na jesenski čas.

Dodala je, da je priprava letošnjega tabora zahtevala prilagajanje in iskanje novih poti ter alternativnih rešitev. Tabor pa so pripravili v prilagojeni različici, "a z obilo ustvarjalnega duha, ki preveva sodelujoče umetnike in naše galerijske prostore".

"V duhu časa bomo letošnji tabor preselili tudi na splet. Na družabnem omrežju Facebook in na galerijski spletni strani bomo v videoposnetkih predstavili sodelujoče umetnike, prav posebno akcijo pa pripravljamo za vse prijatelje galerije. Ti bodo lahko v 24-urnem glasovanju izbrali umetniško delo, za katerega želijo, da obogati našo zbirko," je povedala kustosinja trebanjske galerije Andrejka Vabič Nose.

Med spremljevalnimi prireditvami so trebanjski prireditelji med drugim navedli predstavitev umetnikov, ki se potegujejo za nagrado žirije, srečanje s člani galerijskega strokovnega sveta, razstavo novih galerijskih pridobitev in razstavo Od pešpotnega časa do danes Rudija Stoparja in Darje Lobnikar Lovak, ki bo na ogled do 14. februarja prihodnje leto.

Ob zaključku tabora bodo sodelujočim podelili priznanja in hkrati razglasili izbranega umetnika, ki bo v Galeriji likovnih samorastnikov prihodnje leto gostoval s samostojno razstavo.

V tej hranijo več kot 1100 različnih likovnih del, ki so nastala v več kot pet desetletjih tamkajšnjih likovnih taborov. Med taborom je obisk trebanjske galerije in njegovega spremljevalnega programa brezplačen.

M. K.