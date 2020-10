Po črnem četrtku z nelagodjem v petek: včeraj 227 okužb; 15 pri nas, spet največ v Šentjerneju (6)

3.10.2020 | 14:30

V Sloveniji so včeraj ob 2893 testih potrdili 227 okužb z novim koronavirusom. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 94 bolnikov s covidom-19, od tega jih je 15 na intenzivni negi, iz bolnišnice pa so odpustili sedem ljudi. En bolnik s covidom-19 je umrl.

Število potrjenih okužb z novim koronavirusom je bilo včeraj nekoliko nižje kot v četrtek, ko jih je bilo doslej rekordnih 238. Je bilo pa v primerjavi s četrtkom, ko so opravili 3281 testiranj, nižje tudi število opravljenih testov.

Skupno so do zdaj našteli 6330 okužb, trenutno jih je aktivnih 2021. Do zdaj je umrlo 155 bolnikov s covidom-19.

Po starosti

Med tistimi, ki so jim okužbo potrdili včeraj, jih je bilo največ v starostni skupini od 45 do 54 let, in sicer 48. Tistih v starostni skupini od 25 do 34 let je bilo 45, tistih v starostni skupini od 35 do 44 let pa 43. Med starimi od 15 do 24 let je bilo 26 okužb, med starimi od 55 do 64 pa 21. Po številu okužb sledi starostna skupina od 65 do 74 let, kjer jih je bilo 18, za njo pa je skupina starih od 75 do 84 let, kjer jih je bilo 11. Po šest okužb je bilo v starostnih skupinah od 85 let naprej in od pet so 14 let. Med malčki do 4. leta starosti so potrdili tri okužbe.

Po občinah

Okužbe z novim koronavirusom so včeraj potrdili v 82 občinah po državi. Po številu novih okužb prednjači Ljubljana s 36 okužbami, s po devetimi sledita Maribor in Kranj, s po šestimi pa Slovenske Konjice in Šentjernej.

V občini Krško so zaznali štiri okužbe, po eno pa v Novem mestu, Mirni Peči, Žužemberku, Ivančni Gorici in Kočevju.

Najvišji delež trenutno okuženih glede na število prebivalcev imajo tudi tokrat v občinah Črna na Koroškem (1,37 odstotka), Mežica (0,45 odstotka) in Log-Dragomer (0,411 odstotka).

"Strogim ukrepom se lahko izognemo z odgovornim vedenjem"

Predsednik vlade Janez Janša je danes pozval k spoštovanju zaščitnih ukrepov pred širjenjem novega koronavirusa. Od tega bo odvisno, kako normalno bomo lahko živeli v prihodnjih mesecih, meni. "Strogim ukrepom se lahko izognemo z odgovornim vedenjem", je poudaril na okrogli mizi v organizaciji civilne iniciative Prebudimo Slovenijo in Socialne akademije.

Glede na to, da se število dnevno potrjenih ne zmanjšuje, blagi ukrepi iz konca septembra niso prijeli, ker se ne jemljejo resno v zadostni meri, je ugotovil. Med tremi stopnjami ukrepov, ki veljajo za države v oranžni barvi, smo zdaj izčrpali ukrepe iz drugega paketa. Ostane samo še eden, potem pa je tu že rdeča barva, ko nastopi razglasitev epidemije, je posvaril.

M. K.; STA