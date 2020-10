V blokih obvezni razpršilniki za razkuževanje rok; maske za otroke v vrtcih in šolah niso več potrebne

Po novem maska ne bo obvezna niti za višje in visokošolske učitelje, če predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala, prav tako pa ne za osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo. Učitelji od 4. razreda osnovne šole dalje in učitelji srednjih šol pa masko uporabijo v primerih, ko pri izobraževalni dejavnosti ni možno zagotoviti vsaj dva metra medosebne razdalje, je odločila vlada.

Sprememba bo začela veljati dan po objavi odloka v uradnem listu.

V Združenju ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije so izrazili zadovoljstvo, da je vlada prisluhnila strokovnim priporočilom. Predsednik združenja Gregor Pečan je za STA spomnil, da je že vseskozi opozarjal na mednarodne študije, da otroci niso rizična skupina za okužbo z novim koronavirusom in da tudi prehajanje virusa med otroki in z otrok na odrasle ni velik problem, pedagoško delo z maskami pa je velika težava in prav tako zagotavljanje vseh naloženih ukrepov.

Poleg tega niti šole niso oblikovane tako, da bi omogočale zagotavljanje socialne distance, če je oddelek poln, je dodal. Glede na to ga veseli, da so to spoznali tudi na vladi.

Po dozdajšnjem odloku so morali masko nositi otroci od 7. razreda osnovne šole naprej, dijaki in študenti. Po kasnejši omilitvi so dodali, da to velja, če ni mogoče zagotoviti distance. Vendar distance v polno zasedenem oddelku ni mogoče vzdrževati, je opozoril Pečan.

STA