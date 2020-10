DSO Metlika: oskrbovanec splezal na visoko škarpo; šolo evakuirali, požara ni bilo

3.10.2020 | 19:25

Danes zjutraj ob 8.51 sta v naselju Zameško, občina Šentjernej, trčila osebno in tovorno vozilo. Poškodovala se je ena oseba. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali ponesrečenki do prihoda reševalcev in pri prenosu do reševalnega vozila ter očistili cestišče razlitih motornih tekočin. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so osebo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Reševanje s škarpe

Ob 11.03 so na Črnomaljski cesti v Metliki gasilci PGD Metlika skupaj s policisti in osebjem DSO Metlika rešili starejšega oskrbovanca, ki je splezal na višjo škarpo.

Gorel kup lesa

Ob 15.51 je v kraju Velika Loka, občina Trebnje, gorel kup lesenega odpadnega materiala brez nadzora. Gasilci PGD Velika Loka so pogasili požar in prekopali požarišče.

Šolo evakuirali, požara ni bilo

Včeraj ob 12.04 se je na OŠ Raka, občina Krško, sprožil avtomatski javljalnik požara. Šolo so preventivno evakuirali, gasilci PGE Krško pa so opravili pregled prostorov in ugotovili, da do požara ni prišlo.

Gasilci do kadavra bobra

Ob 9.35 so iz reke Krke v Kostanjevici na Krki gasilci PGE Krško s pomočjo čolna odstranili kadaver bobra, ki ga je nato prevzel dežurni uslužbenec Nacionalnega veterinarskega inštituta.

