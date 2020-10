FOTO: Srednjeveški dnevi na gradu Klevevž: nekateri celo na mučilno napravo

3.10.2020 | 20:00

Mučilna naprava je bila samo za najpogumnejše!

Lokostrelstvo - ni tako enostavno zadeti tarčko, kot se zdi.

Klevevž - Na območju nekdanjega grajskega kompleksa Klevevž se - odkar ima že tretje leto novega lastnika, to je Kmetija Karlovček z Vrha pri Šentjerneju - zadnje čase marsikaj dogaja.

Ta konec tedna je čutiti srednjeveški utrip, saj je Turistično društvo Šmarješke Toplice v sodelovanju s Kmetijo Karlovček in ob finančni pomoči Občine Šmarješke Toplice pripravilo srednjeveške dneve.

Res jih je bilo več, saj je Vitez otoški z ekipo ob ruševinah nekdanjega mogočnega gradu in v grajskem parku pripravil pravi viteški tabor, na katerem so se že v četrtek in petek zabavali šolarji OŠ Šmarjeta, danes in še jutri pa je dogajanje namenjeno širši javnosti in sicer od 10. ure do 17. ure. Vstop je prost.

Šolarji so izvedli srednjeveške športne igre: metanje kladiva, skakanje v vrečah, lokostrelstvo, iskanje cekinov, itd.

Katja Kuhelj Gorjanec

Po viteškem taboru so se sprehajali vitezi in grajske gospodične, ogledati si je bilo mogoče delo kovača ob kovaškem mehu, kovnico cekinov, viteško bojno opremo, nekateri so se z veseljem preizkusili v lokostrelstvu in mečevanju, najbolj pogumni pa so preizkusili mučilno napravo.

Vitez Otoški je ponujal sedenje na prestolu z viteško opremo.

»Veseli nas, da so obiskovalci navdušeni in da bodo 1. srednjeveški dnevi na gradu Klevež uspeli ter morda postali celo tradicionalni. Razmišljamo, kakšne vsebine bi še dodali, pomembne bodo prve izkušnje,« pove predsednica TD Šmarješke Toplice Katja Kuhelj Gorjanec.

Omeni, da so bili dolgo v dvomih, ali bodo prireditev sploh izpeljali, tako zaradi pridobitve vseh dovoljenj, kar je bilo zaradi koronakrize še bolj oteženo, kot zaradi denarja. A tik pred zdajci jim je uspelo.

Jutri torej še lepo vabljeni na grad Klevevž na srednjeveške dneve od 10. ure do 17. ure, če bo le vreme zdržalo!

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija