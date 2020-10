Počitnice v izolaciji – novo normalno

4.10.2020 | 11:45

Novo normalno, angleško new normal, je poimenovanje drugačnega stanja, ki se mu po določeni veliki krizi prilagodita gospodarstvo in družba, ko novo stanje sprejmeta za svojo novo realnost. Izraz naj bi leta 1966 v angleščini prvič uporabil pisatelj Robert A. Heinlein v svojem romanu The Moon is a Harsh Mistress.

Zgodovina pa nam je odtlej prinesla že kar nekaj novega normalnega – po terorističnih napadih 2001, globalni gospodarski recesiji med 2008 in 2012 in tudi z letošnjo COVID-19 pandemijo. Razen zadnje, so krize že zdavnaj minile, ukrepi in navade, povezane z njimi, pa so nam ostali.

Če so v preteklosti robinzonsko počitnikovanje, iskanje osamljenih, odročnih in mirnih lokacij veljali za izbiro nekoliko čudaških posebnežev, je leto 2020 prineslo prelomnico, novo normalno, tudi v naše načine potovanja, poslovnega druženja in preživljanja prostega časa.

Ali moramo sprejeti vse, kar nam prinaša novo normalno?

Čeprav želimo upoštevati vse veljavne protivirusne predpise, se moramo zavedati pomembnosti stalnega uravnoteženja delovnih aktivnosti z ustreznim mentalnim in fizičnim počitkom. Kljub novim okoliščinam in omejitvam gibalnega prostora je še vedno treba iskati in skrbeti za pravilno ravnotežje med obema, če želimo ohraniti psiho-fizično zdravje. Tako je novo normalno odprlo priložnost neodkritim naravnim biserom, ki jih v Sloveniji na srečo ne manjka.

Slovenska speča kraljična

Kostel je obmejna pokrajina ob reki Kolpi, ki se razprostira na manj kot 6.000 hektarih površine, vendar je skoraj v celoti pokrita z zdravimi zelenimi gozdovi in čisto reko Kolpo. Ne velja za mistično le zaradi svoje simbolne, srednjeveške utrdbe gradu Kostel, temveč tudi zaradi precejšnje neobljudenosti. Občina Kostel ima le nekaj več kot 600 prebivalcev, obiskovalci in turisti pa je še niso prav zares našli.

Vse bolj se zdi, da se bo speča kraljična kmalu prebudila v vsej svoji lepoti, saj je v novem normalnem skoraj čez noč postala edina logična in idealna destinacija za počitnice v izolaciji. Izolacijo zagotavlja zdravo in neonesnaženo življenjsko okolje – Kostel od marca do oktobra 2020 ostaja brez okužbe z virusom covid-19, pri čemer zagotovo igra pomembno vlogo neokrnjena narava s številnimi možnostmi zdrave rekreacije, brez vsake človeške gneče.

Program Business Wellbeing Kostel podjetnikom, njihovim zaposlenim in družinam zagotavlja idealno kombinacijo aktivnosti in dobrodejne sprostitve.

Varno okolje za podjetniško izobraževanje in teambuildinge

Novo normalno se pojavlja tudi na področju izobraževanja in druženja zaposlenih, ki preprosto ne more in ne sme ostati omejeno izključno na virtualno okolje. Zato je pametno (in še vedno je možno) poiskati kraje, ki lahko zagotavljajo vse pogoje za varen in učinkovit potek izobraževalnih in teambonding poslovnih aktivnosti. Novo normalno zapoveduje izobraževalne programe po meri naročnika, ki ustrezajo vsem predpisanim ukrepom in stoodstotni higieni, a hkrati podprejo dobro psiho-fizično počutje udeležencev.

Unikaten grajski teambuilding za dvig motivacije in dobro počutje vse ekipe

Kostel je tudi v tem pogledu samoumevna in logična izbira, ker ponuja kar nekaj možnosti. Impresivna srednjeveška utrdba na vzpetini nad Kolpo – grad Kostel – gosti tematsko igro pobega, ki se odvija po celotnem grajskem poslopju, kar pomeni, da omogoča uro gibanja na čistem zraku, medtem ko ekipa rešuje skupinski izziv. Običajno je podatek, da grad Kostel velja za drugo največje grajsko poslopje v Sloveniji, takoj za celjskim, veljal samo za zanimivost, v novem normalnem je to zelo pomembno dejstvo, saj obiskovalcem zagotavlja gibanje na varni distanci, v zelo mirnem okolju s čudovitimi razgledi.

Gozdna kopel je naravna tehnika za krepitev zdravja

Japonci že dolgo uporabljajo izraz 'shinrin yoku', ki pomeni gozdna kopel. To je povsem naravna in tudi v novem normalnem dostopna regenerativna tehnika, ki je ne more zamenjati nobeno farmacevtsko zdravilo ali cepivo. Fitoncidi gozdnih rastlin aktivirajo regeneracijo imunskega sistema, gozd pa s svojimi oblikami, barvami, vonjem, okusi in zvoki osveži vseh pet čutil, krepi imunski sistem, zmanjšuje raven krvnega pritiska in sladkorja, izboljšuje kardiovaskularno zdravje, izganja depresijo, tesnobo in jezo.

Za gozdno kopel zadostuje že vsak gozdiček, ker pa je Kostel pravljična dežela vode, bistre reke Kolpe in prvinskih gozdov, je Sinrin Yoku Kostel vaša petzvezdična izbira. Vodeni program Shinrin Yoku Kostel je regenerativna gozdna kopel z jogo, pranajamo in meditacijo. Brez mobilnih telefonov, fotoaparatov in kamer se povežete z naravo in tiho prečkate most k umirjenosti uma in telesa.

Novo normalno – več narave, manj mesta. Dobrodošli v Kostelu.

Oglasno sporočilo