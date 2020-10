Strela udarila v smreko; avto obstal v vodi v železniškem podvozu

4.10.2020 | 08:40

Na relaciji Žužemberk-Novo mesto vozniki velikokrat naletijo na takšen prizor. Tole drevo je na cesto padlo prejšnji vikend. (foto: arhiv; R. N.)

Sinoči ob 19.29 so posredovali gasilci PGE Krško v Žadovinku, kjer je strela udarila v smreko in je ta zagorela. Gasilci so požar pogasili in počistili cestišče.

Ob 19.43 je na Blanci, občina Sevnica, zaradi naliva meteorne vode v železniškem podvozu v vodi obstalo osebno vozilo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator. Vozilo so predhodno že izvlekli občani z delovnim strojem.

Ob 20.14 je v Čanju, občina Sevnica, meteorna voda ogrožala objekt. Na kraj so izvozili gasilci PGD Blanca, vendar posredovanje ni bilo potrebno.

Veliko težav zaradi meteornih vod, ki so zalivale objekte, pa so sinoči imeli tudi v občinah Ivančna Gorica, Kočevje in Sodražica.

Ob 19.17 je na cesti Dvor-Žužemberk, občina Žužemberk, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

Izteklo motorno olje

Ob 17.45 je na cesto na Glavnem trgu v Sevnici iz osebnega vozila izteklo motorno olje. Posredovali so gasilci PGD Sevnica. Kraj dogodka so zavarovali, preprečili nadaljnje iztekanje, iztekle tekočine posuli z vpojnim sredstvom in očistili vozišče. Poškodovanih ni bilo.

