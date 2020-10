Krkaši v dramatični končnici tesno izgubili z Ormožani; derbi Trima s Celjani odpovedan

4.10.2020 | 09:30

Novo mesto - Novomeški rokometaši so sinoči na domačem parketu tesno izgubili. Igralci ormoškega Jeruzalema so namreč v 5. krogu lige NLB v gosteh premagali Krko z 28:27 (16:14).

Ormožani so tako dosegli četrto zmago v državnem prvenstvu, po zmagoslavju v dolenjski prestolnici pa so se - po nedokončanem petem krogu - prebili kar na drugo mesto in vrinili med Celjane in Trebanjce, ki bi se morali danes pomeriti v Zlatorogu, a sta se moštvi zaradi preventivnih zdravstvenih razlogov odločili tekmo odpovedati. Derbi 5. kroga bo prestavljen na naknadni termin. Igralec, ki je bil v stiku z okuženo osebo, je namreč danes opravil test za COVID-19, čigar rezultate še čakajo.

Dve izmed tekem bi morali včeraj potekati tudi v Izoli in Ribnici, a sta bili primorski ekipi, na Dolenjskem bi morali gostovati Koprčani, zavoljo zdravstvenih težav obračuna z Urbanscapom Loko oziroma Rikom Ribnico primorani preventivno prestaviti.

Poleg dvobojev v Izoli in Ribnici je bila zaradi zdravstvenih težav rokometašev Gorenja Velenja že prej odložena njihova tekma z Dobovo.

V Marofu napeto

Prleki so v prvem polčasu narekovali ritem igre, nekajkrat so si priigrali tri gole prednosti (12:9, 13:10, 14:11, 16:13). To prednost so zadržali vse do sredine drugega polčasa (22:19), nakar so jih izbranci domačega trenerja Romana Zarabca ujeli in izenačili na 23:23.

Izjemno napeto in negotovo je bilo vse do zadnjega zvoka sirene, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so bili bolj modri in preudarni Prleki. Pri izidu 26:26 sta gola odrešitve prispevala Bojan Čudič in Danijel Mesarič ter povišala na 28:26. Novomeščani so prek Jake Avsca znižali na 27:28, za kaj več pa jim je zmanjkalo časa.

V gostujoči ekipi je blestel Čudič, ki je dosegel ducat golov, v domači ekipi je bil najbolj učinkovit Tilen Kukman s petimi zadetki.

Pri farmacevtih je bilo razočaranje veliko. Izbranci trenerja Romana Zarabca nikakor ne najdejo recepta do zmage, ki bi mladi ekipi prišla še kako prav.

Izjave po tekmi:

Roman Zarabec, trener MRK Krka: »Težko bi fantom karkoli zameril. So mlada ekipa, ki se trudi. Celo tekmo smo lovili nasprotnika, ki je izredno izkušen. Mi smo v končnici odigrali nezrelo, kljub temu, da smo imeli nekaj stoodstotnih priložnosti in če bi to zadeli, bi bil rezultat zagotovo na naši strani. Ormožani so našo nezrelost izkoristili sebi v prid in zmagali.«

Luka Klemenčič, MRK Krka: »Skozi celotno tekmo smo bili izenačeni, a so se pri Ormožanih poznale izkušnje, ki so jim tik ob koncu prinesle novo zmago. Nas so pokopali zadnji stoodstotni streli, ki smo jih zgrešili. Nekaj nezbranosti na koncu nam je vzelo tako željeno zmago.«

Saša Praprotnik, trener RK Jeruzalem Ormož: »Čestitam fantom za zmago. Tekmo smo dobro odprli in kontrolirali napad vse do štiridesete minute, potem pa z nekaj nervoze dali možnost domačinom, da so se v sami končnici približali, a smo ohranili trezne glave in izkoristili naše izkušnje in tekmo dobili.«

* Dvorana Marof, gledalcev 70, sodnika: Gorenc in Košir.

* Krka: Pavlin, Bevec 4, Je. Avsec 2, Filipović, Majstorović 1, Ja. Avsec 3, Hvastija, Irman 1, Jakše 3, Klemenčič 4, Rašo, Batagelj 1, Brajer, Radović, Kukman 5 (3), Matko 3.

* Jeruzalem Ormož: Bogadi 4, Šoštarič, Čudič 12 (5), Žuran 4, M. Hebar 1, Šulek 1, Kocbek 2, Balent, Niedorfer, Kosi 2, Krabonja, Mesarič 1, Krasnič, Ciglar 1, Skledar, Zemljič.

* Sedemmetrovke: Krka 3 (3), Jeruzalem Ormož 5 (5).

* Izključitve: Krka 8, Jeruzalem Ormož 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Novomeška ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Ribnici, ormoška pa bo gostila Celje Pivovarno Laško. Obe tekmi bosta v soboto, 10. oktobra.

M. K.

foto: MRK Krka

