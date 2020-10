Krka vsaj začasno na vrhu 2. SNL; zmagali tudi Brežičani, Krčani izgubili

4.10.2020 | 10:00

Ilustrativna fotografija: (Foto: arhiv DL; R. N.)

Nogometaši novomeške Krke so v 10. krogu 2. slovenske lige premagali Bilje z 1:0 in tako ostajajo edini neporaženi v ligi in vsaj začasno na vrhu lestvice. Danes jo lahko znova prehiti Kalcer iz Radomelj, ki bo gostoval na Ptuju. Najvišjo zmago pa je včeraj vpisala Nafta, ki je kar z 8:0 odpravila zadnjeuvrščeni Jadran.

Pri uspehu Lendavčanov je tri zadetke dosegel Meshack Izuchukwu Ubochioma, ki je z desetimi goli tudi prvi strelec lige, dva zadetka je dodal Stjepan Oštrek.

Fužinar je s 3:4 izgubil proti Brežicam, Beltinci in Šmartno 1928 sta se razšla z 1:1, Primorje je izgubilo proti Dobu z 0:1, Triglav pa je zmagal v Krškem z 2:0. Oba gola je prispeval Haris Kadrić.

- sobota, 3. oktober:

FUŽINAR VZAJEMCI - BREŽICE TERME ČATEŽ 3:4 (1:3)

* Ravne na Koroškem, gledalcev 65, sodniki: Glažar, Skok, Bezjak.

* Strelci: 1:0 Kendeš (10.), 1:1 Sokler (23.), 1:2 Pajaziti (33.), 1:3 Martić (45.), 1:4 Rešetič (76.), 2:4 Vardić (88.), 3:4 Fasvald (90.).

* Fužinar: Marčič, Malešević, Driessen (od 34. Vardić), Kendeš, Horvat (od 62. Fasvald), Kovač, Florjanc (od 46. Ćoralić), Turkuš, Trdina, Grubelnik (od 46. Potokar), Tsivelekidis.

* Brežice: Kruljac, Urh, Hasan (od 75. Drugovič), Sokler, Jurečič (od 75. Vidmar), Martić, Lipec, Pajaziti (od 79. Judež), Božič (od 83. Aliji), Predanič, Sivonjić (od 75. Rešetič).

* Rumeni kartoni: Tsivelekidis, Trdina; Božič, Hasan, Vidmar.

* Rdeči karton: Predanič (46.).

BELTINCI KLIMA TRATNJEK - ŠMARTNO 1928 1:1 (0:0)

* Beltinci, gledalcev 200, sodniki: Lacković, Benc, Cotič.

* Strelca: 0:1 Čakš )53.), 1:1 Zeljković (62.).

* Beltinci: Zver, Šipoš (od 46. Mörec), Andrejč, Verbič (od 90. Balažic), Kuzma (od 46. Kaučič), Mauko (od 68. Žalik), Kristl (od 54. Pihler), Raduha, Mršič, Zeljković, Verunica.

* Šmartno: Verdev, Pesjak, Verhovšek, Bukšek, Barič (od 72. Purnat), Čakš (od 87. Zabukovnik), Marinšek, Danijel (od 16. Melavc), Džumhur (od 72. Trop), Hrastnik, Jauk (od 87. Muzaferović).

* Rumeni kartoni: Andrejč; Pesjak, Marinšek, Bukšek.

* Rdeči karton: /.

NAFTA 1903 - JADRAN DEKANI 8:0 (2:0)

* Lendava, gledalcev 250, sodniki: Borošak, Friš, Sužnik.

* Strelci: 1:0 Szabo (17.), 2:0 Bizjak (41./11 m), 3:0 Oštrek (46.), 4:0 Ubochioma (51.), 5:0 Vinko (64.), 6:0 Ubochioma (73.), 7:0 Oštrek (74.), 8:0 Ubochioma (90.).

* Nafta: Raduha, R. Pirtovšek, Bolla (od 73. T. Pirtovšek), Haljeta (od 69. Pozsgai), Bizjak (od 60. Vinko), Oštrek, Szabo (od 60. Drk), Paku (od 69. Zagorec), Rebernik, Ubochioma, Židan.

* Jadran: Jurca, Močić, Zorko, Šolaja (od 71. Koprivica), Babič (od 26. Perhavec), Klavora, Jakomin (od 71. Hot), Zonta (od 55. Peroša), Piciga (od 55. Kene), Frešer, Mittendorfer.

* Rumeni kartoni: Oštrek, Paku; Piciga, Močić.

* Rdeči karton: /.

PRIMORJE EMUNDIA - ROLTEK DOB 0:1 (0:1)

* Ajdovščina, gledalcev 150, sodniki: Žnidaršič, Kalan, Jamnik.

* Strelec: 0:1 Zenković (29.).

* Primorje: Zagomilšek, Curk (od 67. Kopatin), Dedić (od 79. Debenjak), Karišić (od 79. J. Kodermac), A. Kuraj (od 89. L. Kodermac), Džuzdanović, Terziev, Nagode, Leban, Kocjančič, Škarabot.

* Roltek Dob: Tratnik, Avbelj, Šipek, Markuš, Kunstelj (od 57. Levec), Račić, Petrovič (od 78. Gregorin), Femec, Zenković (od 64. Repas), Jugovar, Vrhovnik (od 78. Hren).

* Rumeni kartoni: Nagode, Škarabot; Račić, Femec, Repas, Jugovar.

* Rdeči karton: /.

KRŠKO - TRIGLAV 0:2 (0:1)

* Krško, gledalcev 50, sodniki: Obrenović, Bensa, T. Jug.

* Strelec: 0:1 Kadrić (21.), 0:2 Kadrić (54.).

* Krško: Kramer, Pamić, Brezina, Srpak, Anković (od 35. Vrdoljak, od 77. Korošec), Radić, Mrvič (od 70. Smiljanić), Domić, Ogungbe, Djalo So (od 35. Glavaš), Pranjić.

* Triglav: Alagić, Pokorn, Šalja, Dodig (od 90. Brkić), Ivetić, Kumer, Udovič (od 76. Flis), Bojić, Kopač (od 83. Janković), Livančić (od 76. Čeh), Kadrić (od 90. Idrizi).

* Rumeni kartoni: Vrdoljak, Brezina, Pamić, Korošec, Ogungbe; Livančić, Pokorn, Kumer.

* Rdeči karton:

KRKA - VITANEST BILJE 1:0 (1:0)

* Novo mesto, gledalcev 50, sodniki: Balažič, Salkić, Kužnik.

* Strelec: 1:0 Parris (23.).

* Krka: Pintol, Bedek, Ejup, Filipčič, M. Brekalo (od 78. Jakopović), Vrandečič, Huč (od 56. I. Brekalo), Kambič, Jašaragič (od 56. Bubnjević), Parris, Vešner Tičić (od 83. Hrka).

* Bilje: Lipičar, Tavčar, Batič, Šturm (od 85. Breganti), Doplihar, Slavec, Matić, Humar, Marc (od 85. Pušnar), Žižmond, Perko.

* Rumeni karton: Parris; Humar.

* Rdeči karton: /.

- nedelja, 4. oktober:

15.30 BRDA - RUDAR VELENJE

15.30 DRAVA PTUJ - KALCER RADOMLJE

* Lestvica:

1. Krka 10 8 2 0 29:10 26

2. Kalcer Radomlje 9 8 0 1 24:6 24

3. Roltek Dob 10 7 1 2 28:15 22

4. Brežice Terme Čatež 10 7 1 2 16:12 22

5. Nafta 1903 10 6 3 1 35:10 21

6. Vitanest Bilje 10 5 1 4 15:17 16

7. Fužinar Vzajemci 10 4 2 4 27:17 14

8. Beltinci Klima Tratnjek 10 4 1 5 20:21 13

9. Triglav Kranj 10 4 1 5 11:13 13

10. Rudar Velenje 9 3 2 4 10:13 11

11. Primorje eMundia 10 2 3 5 7:14 9

12. Šmartno 1928 10 2 2 6 8:28 8

13. Krško 10 2 1 7 10:23 7

14. Drava Ptuj 9 2 0 7 11:20 6

15. Brda 9 2 0 7 4:25 6

16. Jadran Dekani 10 1 2 7 7:18 5

STA; M. K.