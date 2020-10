Luka Bojanc do uspeha kariere

4.10.2020 | 10:45

Luka Bojanc (foto: arhiv DL)

Novomeščan Luka Bojanc je na edinem svetovnem pokalu, ki je še ostal na gimnastičnem koledarju 2020, svetovnem izzivu v Sombotelu, na krogih prišel do uspeha kariere, saj je prvič nastopil med osmerico najboljših in z oceno 12,600 končal na šestem mestu.

Rok Klavora pa je v finalu parterja ugnal vso konkurenco in z oceno 14 točk slavil zmago. To je za 32-letnega Ljubljančana po Mariboru 2011, Ljubljani 2016 in Cottbusu 2017 še četrta zmaga na tekmah svetovnega pokala.

Poleg Klavore in Bojanca so v Sombotelu tekmovali še Jure Weingerl, ki je na parterju zasedel 11. mesto, Jure Pavlica, ki je bil na konju z ročaji 12., ter Luka Kišek, ki je bil na konju 18.

Tekma na Madžarskem se bo sicer končala danes s finali po preostalih orodjih, vendar brez slovenskega zastopstva.

M. K. ; STA