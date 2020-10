Včeraj 168 okužb (15 pri nas); Beovićeva bi omejila število ljudi v trgovinah in lokalih

4.10.2020 | 17:15

V Sloveniji so včeraj ob 1940 testiranjih potrdili 168 okužb z novim koronavirusom. Bolnišnično zdravljenje je potrebovala 101 oseba, na intenzivni negi jih je bilo 15. Iz bolnišnice so odpustili eno osebo.

Včeraj niso beležil smrti bolnikov s covidom-19. S to boleznijo je sicer v Sloveniji doslej umrlo 155 ljudi.

Doslej so v Sloveniji potrdili skupaj 6498 okužb z novim koronavirusom, včeraj pa je bilo v državi 2078 aktivnih primerov okužbe.

Največ okužb (33) so včeraj potrdili v starostni skupini od 35 do 44 let, z 31 potrjenimi okužbami je sledila starostna skupina od 45 do 54 let.

Po občinah

Okužbe z novim koronavirusom so včeraj potrdili v 73 občinah. Znova je bilo največ primerov v Ljubljani (23), po sedem so jih odkrili na Jesenicah, v Črni na Koroškem in Mežici, šest v Grosuplju, pet pa v Škofji Loki.

Po štiri okužbe so zaznali v Novem mestu in Šentjerneju, po eno pa v Straži, Metliki, Trebnjem, Šmarjeških Toplicah, Krškem, Brežicah in Ivančni Gorici.

Blagi ukrepi s konca septembra niso prijeli

Bolniške postelje z bolniki s covidom-19 se v drugem valu polnijo, razmerje med okuženimi in obolelimi pa se zaradi vse več obolelih slabša. Že nekaj časa je dnevno potrjenih od 150 do 200 okužb in število se ne manjša.

"Torej blagi ukrepi, sprejeti proti koncu septembra, niso prijeli, ker se ne jemljejo resno v zadostni meri," je v soboto opozoril premier Janez Janša.

Vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović je ocenila, da bi bilo treba za zaustavitev trendov širjenja omejiti število ljudi v trgovinah in lokalih in tako preprečiti gnečo. Zaradi velike potrebe po testiranjih bo po njenih besedah prihodnji teden potrebna tudi odločitev, kdaj in kje bi bila smiselna uporaba hitrih testiranj.

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin pa je napovedal, da bo vlada prihodnji teden predstavila tudi možne naslednje ukrepe, ki bi jih morali uveljaviti takoj, če želimo zamejiti širjenje virusa.

M. K.