Najvišje priznanje letos nogometašem

4.10.2020 | 13:00

Foto: Občina Kočevje

Kočevje - Občina Kočevje je letošnji praznik, ki ga praznujejo 3. oktobra v spomin na zasedanje Zbora odposlancev leta 1943, obeležila s slavnostno sejo v Športni dvorani Kočevje. Župan dr. Vladimir Prebilič je podelil najvišja občinska priznanja, nagrade in plakete za leto 2020, sporočajo iz občine.

Grb občine Kočevje je prejel Nogometni klub Kočevje, Kozlerjevo nagrado je prejel gospodarstvenik Stojan Petrič, Verderberjevo nagrado so prejeli prostovoljci MTB Trail centra Kočevje, Humkovo nagrado pa kulturni ustvarjalec Roman Zupančič. Podeljeni sta bili tudi dve županovi plaketi, in sicer slikarju tetraplegiku Željku Vertlju in podeželski trgovini Livold (obrazložitve spodaj v priponki).

Občina je letos najvišje priznanje Grb Občine Kočevje podelila Nogometnemu klubu Kočevje ob 100 obletnici, za uspešno delovanje na področju športa, predvsem pri uspehu kočevskega nogometa. Nagrado je prevzel predsednik kluba Branko Kverh. Humkovo nagrado za leto 2020 je prejel Roman Zupančič za svoje vzgojno izobraževalno delo in izjemen prispevek pri razvoju kulture v občini Kočevje. Verderberjevo nagrado za področje športa je prejela ekipa prostovoljcev MTB trail centra Kočevje za izjemen prispevek pri razvoju športa v občini Kočevje. Dolgoletni predsednik uprave skupine Kolektor, danes predsednik nadzornega sveta, Stojan Petrič pa je letošnji prejemnik Kozlerjeve nagrade za izjemne gospodarske dosežke in strateški razvoj podjetja, kar je pomembno vplivalo na razvoj in ugled naše občine. Župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič je ob tej priložnosti podelil tudi dve plaketi župana za enkratne dosežke. Prejela sta jo slikar tetraplegik Željko Vertelj za izjemne ustvarjalne dosežke in Hramček d.o.o., trgovina Lidvold, za dolgoletno uspešno delovanje na podeželju. Naziv častnega občana in Spominska plaketa Občine Kočevje letos nista bila podeljena, še pojasnjujejo na Občini Kočevje.

Na slavnostni seji je župan dr. Vladimir Prebilič v svojem nagovoru osvetlil pestro zgodovino Kočevskega ter številne izzive. Prav v času novega koronavirusa se je ponovno pokazala solidarnost in enotnost lokalne skupnosti, je izpostavil. ''Kljub prepoznavno drugačnim, morda kritičnim in dramatičnim okoliščinam, naša skupnost vzorno napreduje,'' je poudaril v nagovoru, in z optimizmom orisal številne projekte in investicije za prihodnost.

Novost letošnje prireditve je bilo razkritje kulturnega tematskega leta 2021, ki ga je sicer Občina Kočevje doslej razglasila v sklopu februarske prireditve ob kulturnem prazniku. Župan je tako na slavnostni seji razkril poimenovanje kulturnega tematskega leta 2021, ki se glasi Kočevje mesto 550, v čast 550 obletnici mestnih pravic. V duhu tematskega leta je bil na prireditvi predstavljen tudi video dokumentarni zapis z naslovom 7 POGLEDOV. Film odstira edinstveno identiteto Kočevskega, nastal pa je pod vodstvom domačega umetnika mag. Marka Glavača. Za glasbeni del prireditve je poskrbel godalni kvartet učiteljev Glasbene šole Kočevje z gostjo, vokalno solistko Sašo Lešnjek, še sporočajo iz Občine Kočevje.

