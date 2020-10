FOTO: Novomeški polmaraton Kobetu in Kršinarjevi

4.10.2020 | 13:50

Primož Kobe je tako dvignil roke, ko je kot zmagovalec pritekel v cilj.

Med ženskami je bila najhitrejša Neja Kršinar.

Včeraj in danes je bil v Novem mestu pravi tekaški praznik.

Tekači so bili odlično razpoloženi.

Novo mesto - Tekači in tekačice iz vsepovsod so se danes zbrali v Novem mestu, kjer je potekal tretji novomeški polmaraton, ki je letos štel tudi za državno prvenstvo članov in članic ter veteranov in veterank. Z 21 kilometrov in 98 metrov dolgo progo je najhitreje opravil olimpijski maratonec in gonilna sila prireditve Novomeščan Primož Kobe, ki je zmagal z izidom 1:07:56. Drugo mesto si je pritekel Mirnopečan Mitja Krevs (1:08:16), tretji je bil Jan Brešan (1:09:57). Med ženskami pa je prvo mesto osvojila Neja Kršinar (1:16:57), druga je bila Laura Guzelj Blatnik (1:18:34), tretja pa Jasmina Pitamic Vojska (1:21:20).

»Neverjetno. Sploh ne morem verjeti, da mi je uspelo zmagati polmaraton, ki sem ga tudi organiziral. Zadovoljen sem z organizacijo te tekaške prireditve. Bil sem kar nekoliko presenečen, da je vse potekalo gladko, ker nikoli ne veš, kako bo izpadlo. Z Mitjo in Janom smo super narekovali tempo in na koncu sem se jaz najbolj počutil, kar je nekoliko presenetljivo po vseh neprespanih nočeh, saj so mi misli uhajale na samo organizacijo. Ta moj poskus organizirati tekmo in zmagati je uspel, vendar še sam ne vem, kako,« je po tekmi dejal Kobe, ki je bil zadovoljen s svojim časom.

Med tekom je tekačem nekoliko nagajal veter, malo je tudi deževalo. »Na cilju sem imel dovolj moči. Dvoboj z Mitjo je bil odločen v zadnjem kilometru. Njega je zaprlo, sam pa sem še malo pospešil in zmagal. Ta maraton je čista zmaga, da smo kljub vsem ukrepom sploh organizirali prireditev. Letos je bilo najtežje do zdaj, a uspelo nam je. Zahvaljujem se vsem, ki so pomagali pri izvedbi te tekaške prireditve,« je še dodal Kobe.

Že včeraj so organizirali tudi rekreativni tek na 6,5 kilometra, novost pa je bil tek na deset kilometrov. Sobotni program so obogatili še z brezplačno nordijsko hojo in pohodom okoli Novega mesta, na svoj račun so prišli tudi ljubitelji canicrossa – zabavnega teka s psi, medtem ko otroških tekov letos ni bilo.

Za neposredni televizijski prenos osrednjih tekaških preizkušenj so ob produkcijski podpori dijakov in profesorjev Srednje elektro šole in tehnične gimnazije iz Šolskega centra Novo mesto poskrbel Šport TV. Kar precej gledalcev je napete dvoboje v cilju polmaratona lahko gledalo tudi na velikem zaslonu.

Besedilo in fotografije: R. N.

