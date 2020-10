Festival lesa 2020

Kljub nepredstavljivim spremembam, ki jih je prinesla pandemija v naša življenja, poskušamo tudi letos izvesti Festival lesa, pa čeprav v okrnjeni obliki in v skladu s smernicami NIJZ.

Z veseljem sporočamo, da smo zaključili natečaj Prastol 2020. Prejeli smo 34 predlogov iz 5 držav. Žirija je izbrala 3 nagrajene stole ter četrti stol kot posebno omembo žirije. Nagrajence bomo razglasili na otvoritvenem dogodku, ki bo v četrtek, 8. 10. 2020, ob 19.00 v Kulturnem centru Kočevje. Dogodek bomo zaradi omejitev izvedli samo z vabljenimi udeleženci.

Digitalno bomo izvedli dve video konferenci. Prva bo v petek, 9. oktobra, ob 10.00, ki bo predstavila Zbornik z naslovom Gozd in les kot priložnost za regionalni razvoj in je namenjena izdelovalcem RRP za naslednjo perspektivo EU. Zbornik bo predstavil panel urednikov in posebni gost, ki bo predstavil vse bolj aktualen vidik turizma v gozdu. Na drugi video konferenci z naslovom Wood tech talk pa bomo predstavili najnovejše raziskovalne dosežke iz Slovenije na področju raziskav rabe lesa in njenih produktov. Konferenca je namenjena najširšemu občinstvu.

V soboto, 10. oktobra, pa vabimo na tri delavnice. Ker letos v Kočevju praznujemo Ramorjevo leto, ponujamo dve različno zahtevni delavnici izdelave lesene makete letala ter pripomoček za shranjevanje na pisalni mizi.

Letošnja sobotna novost je ponudba svetovanja dveh priznanih arhitektki, ki ju odlikuje bogata dediščina načrtovanja v lesu. Svetovalne pogovore smo naslovili Leseni arhitekturni nasvet. Za posvet se je potrebno prijaviti. Dodatne informacije: Lidija Broz, festival.lesa@gmail.com, tel.: 040-710-820.

Žal se bomo dogodkom, ki vključujejo druženje, odrekli.

