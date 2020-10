FOTO: Zlatomašnik g. Marko Burger praznoval med svojimi rojaki

5.10.2020 | 09:00

Zlatomašnik Marko Burger je povedal, da ga duhovniški poklic osrečuje - že 50 let!

V Župniji Novo mesto - Šmihel so rojaku Burgerju pripravili svečan sprejem.

Novo mesto - V Župniji Novo mesto - Šmihel je bilo včeraj še posebej slovesno. Jubilejno mašo je ob 50-letnici duhovništva daroval g. Marko Burger, rojak iz Šmihela, ki je od leta 1974, ko je bil imenovan za župnijskega upravitelja na Dobovcu, župnikoval v Zagorju, na Veliki Dolini, na Krki, zdaj pa v Župniji sv. Duh - Veliki Trn v občini Krško. Od januarja letos je postal še začasni soupravitelj Župnije Studenec.

Kot je zbranim sorodnikom in župljanom povedal v pridigi, mu je pol stoletja duhovništva minilo hitro. Na poti je bilo veliko težkih trenutkov, a v spominu so mu ostali predvsem lepi in prijetni, ki so ga motivirali za nadaljnje delo in trud za svoj narod, Cerkev, vernike …

76-letni zlatomašnik, ki je odraščal v številni kmečki in verni družini, je vesel, da je po končani novomeški gimnaziji sledil klicu Gospoda, čeprav odločitev za duhovniški poklic, »ki je velikokrat kamen spotike, ni bila lahka. A z veseljem sem služil Bogu in ljudem. Boglonaj za vse milosti, ki sem jih bil deležen,« je dejal ter hvaležnost izrazil tudi svojim staršem, za vse vrednote in nauke, ki jih je dobil od doma. Kot pravi Burger, je vsak duhovniški poklic izmoljen in v njegovem primeru so zanj gotovo prosile in molile tudi njegove štiri tete redovnice.

Mašni plašč iz Ruande

Tudi njegova sestra Anka Burger je redovnica. Že vrsto let je misijonarka v Ruandi, v Afriki, in za jubilej je bratu podarila nov mašniški plašč, ki ga je z veseljem nosil na nedeljski slovesnosti, na kateri tudi sama ni manjkala.

Zlatomašniku, na katerega so ponosni vsi župljani z župnikom g. Igorjem Stepanom, je v imenu Škofije Novo mesto čestital generalni vikar škofije, prelat Božidar Metelko.

Pozdrav Karla Kapša kot pred 50 leti na novi maši. Na desni domači župnik g. Igor Stepan in duhovni pomočnik g. Janez Demšar.

»Za duhovniški poklic se je odločil v času trdega komunizma, ko ni bilo lahko, a je kljub vsem oviram in šikaniranjem sprejel božji klic in bil vseskozi čudovit duhovnik. Take naša Cerkev danes potrebuje. V imenu škofije se mu zahvaljujem za zvestobo Bogu, za delo, zgled in vse molitve,« je dejal Metelko ter spomnil, kako potrebno bi bilo v Gospodov vinograd dobiti nove delavce, saj je odločitev za duhovniški poklic vse manj. Novomeška škofija ima sedaj dva diakona, nato pa v semenišču ni nikogar več z dolenjskega konca.

Slovesno mašo, na kateri je Marka Burgerja kot pred 50 leti v imenu šmihelske župnije pozdravil Karel Kapš, je obogatilo petje župnijskega Mešanega pevskega zbora sv. Mihaela pod vodstvom Milana Brudarja in svetovno znani baritonist Marko Fink. Orglal je zlatomašnikov nečak Matej Burger, na trobento pa je igral zlatomašnikov pranečak Marcel Burger.

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentarji (2) 2h nazaj Oceni toto Vse čestitke gospodu župniku, imamo ga v lepem spominu ob službovanju na župniji Velika Dolina. Vso srečo še na naprej Bogu hvala. 34m nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Franci D Kljub težkim /komunističnem/ času je bilo takrat veliko več mladih duhovnikov ! Kdo le jih zdaj šikanira ?