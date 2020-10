Na parkirišču zgorelo kombinirano vozilo; dve nesreči na AC

5.10.2020 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 15.26 je v ulici Mestni Log v Metliki na parkirišču gorelo kombinirano vozilo. Gasilci PGD Metlika so požar pogasili. Vozilo je v celoti uničeno.

V soboto okoli 13.30 je na dolenjski avtocesti pri Ivančni Gorici prišlo do dveh prometnih nesreč. Najprej je voznik osebnega vozila zaradi vožnje s preveliko hitrostjo izgubil nadzor nad vozilom, trčil v odbojno ograjo in obstal ob vozišču. V nesreči se je lažje poškodoval. Izdan mu je bil plačilni nalog.

Za tem vozilom je vozil voznik osebnega vozila, ki je zmanjševal hitrost, da se izogne trčenju. Ker voznica za njim ni vozila na zadostni varnostni razdalji, je trčila v zadnji del njegovega vozila. Sopotnica v prvem vozilu je bila pri tem lažje poškodovana. Povzročiteljici je bil izdan plačilni nalog.

Prekuhavanje pitne vode

Kostak obvešča uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Ardro pri Raki, da je potrebno vodo pred uporabo zaradi povišane motnosti prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRTAČE in TP VOLČJA JAMA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELŠE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI PAHI.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVIBNIK;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA LIPA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP GORA izvod GORA danes med 8:00 in 11:00 uro, na območju TP ŽABJEK izvod DROŽANJE in LAMPERČE pa med 8:10 in 14:10 uro.

M. K.