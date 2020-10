Krkaši po porazu v karanteno; trebanjski rokometaš ni okužen

Ljubljana - Med sinočnjo košarkarsko tekmo lige Aba v Stožicah je Cedevita Olimpija dobila sporočilo, da je bil eden od njenih igralcev pozitiven na testu za novi koronavirus. Košarkar nima znakov bolezni, tako Cedevita Olimpija kot Krka pa bosta naslednjih 24 ur preživeli v samoizolaciji.

Cedevita Olimpija mora po pravilih evropskega pokala testirati vse igralce tri dni pred vsako tekmo ter dan po tekmi. Uvodno preizkušnjo v evropskem pokalu je imela prejšnjo sredo, nova pa jo po razporedu čaka to sredo doma proti turški ekipi iz Burse. Po pravilniku evropskega pokala lahko ekipa nastopi, če ima manj kot tri okužene igralce.

Ekipi Cedevite Olimpije in Krke sta po zaključku tekme takoj zapustili dvorano in se odpravili v samoizolacijo, kjer bodo vsi deležniki tekme, kot omenjeno, preživeli naslednjih 24 ur.

"Med glavnim odmorom tekme med Cedevito Olimpijo in Krko smo prejeli informacijo, da je eden od igralcev našega članskega moštva pozitiven na covid-19. V tem tednu je ekipa prestala dva testiranja. Po povratku iz Pariza smo opravili prvi test, vsi rezultati pa so bili negativni. V nedeljo zjutraj smo znova po protokolu evropskega pokala opravili še eno testiranje, saj nas v sredo v Stožicah čaka tekma z Bursasporom. Igralec ne kaže nobenih simptomov bolezni," je za spletno stran kluba dejal direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec.

Ponovljena zgodba superpokala

Košarkarji Cedevite Olimpije so sicer v 1. krogu lige Aba premagali Krko s 77:69 (15:21, 33:36, 58:53).

Ljubljančani so do druge zmage proti Novomeščanov v zadnjih 17 dneh prišli podobno kot na tekmi superpokala v Kranju. Večino tekme sta bili ekipi izenačeni, Krka je na začetku vodila celo 15:2, v zaključnih minutah pa je Cedevita Olimpija z nekaj dobrimi obrambami in koši na drugi strani prišla do na videz suverene zmage.

Od rezultata 63:62 so gostitelji, ki so sicer izgubili bitko pod košema s 24:34, s koši Kendricka Perry in Jake Blažiča ter trojkama Roka Ukića ter Eda Murića naredili delni izid 14:2 in rešili vprašanje zmagovalca.

Prvi strelec pri Cedeviti Olimpiji je bil Rion Brown, ki je 21 točk dosegel brez zgrešenega meta iz igre (trojke 4:4, 6 skokov, indeks 29). Petnajst jih je dodal Mikael Hopkins (trojke 3:4, 5 skokov, 4 podaje), štirinajst pa Perry (6 podaj). Na drugi strani je znova z 18 točkami izstopal Rok Stipčević.

Izjava po tekmi:

Vladimir Anzulović, trener Krke: ''To je bila tekma dveh enakovrednih tekmecev. Na koncu je presodil začetek 3. četrtine. Dejansko smo bili cel 2. polčas v igri. A je na koncu Olimpija pokazala svojo individualno kvaliteto, predvsem Perry in Brown. Ko se nam vrneta Jure Škifić in povsem okreva Milan Milovanović, bomo igrali še dosti boljše.''

* Dvorana Stožice, gledalcev 500, sodniki: Javor, Majkić, Špendl (vsi Slovenija).

* Cedevita Olimpija: Perry 14 (5:5), Hopkins 15 (4:4), Murić 9 (2:2), Ukić 3, Blažič 9 (5:5), Brown 21 (5:7), Jones 3, Dimec 3 (1:1).

* Krka: Camphor 12 (3:5), Stipčević 18 (7:7), Vrabac 8 (1:2), Barič 8 (2:2), Kosi 2, Škedelj 2 (2:2), Lapornik 10 (2:2), Vučetić 7, Milovanović 2.

* Prosti meti: Cedevita Olimpija 22:24, Krka 17:20.

* Met za tri točke: Cedevita Olimpija 11:23 (Brown 4, Hopkins 3, Jones, Perry, Murić, Ukić), Krka 8:25 (Lapornik 2, Barič 2, Camphor, Stipčević, Vrabac, Vučetić).

* Osebne napake: Cedevita Olimpija 25, Krka 25.

* Pet osebnih: /.

V drugem krogu (10. 10.) Cedevito Olimpijo čaka še en slovenski obračun s Koprom Primorsko, Krka pa bo gostila Igokeo.

Test rokometaša iz Trebnjega je bil negativen

Včerajšnja rokometna tekma 5. kroga lige NLB med neporaženima ekipama Celjem Pivovarno Laško in trebanjskim Trimo v Zlatorogu je bila iz preventivnih razlogov odpovedana. Igralec trebanjske ekipe, ki je bil v stiku z okuženo osebo z novim koronavirusom, je včeraj namreč opravil test in ta je nato sicer pokazal, da je negativen.

Strokovno vodstvo članske ekipe se je odločilo, da bo preventivno treniral nekaj dni po prilagojenem programu in se nato brez simptomatskih znakov pridružil trenažnemu procesu Trebanjcev, ki jih naslednja tekma čaka v torek, 13. oktobra, proti RK Gorenje Velenje.

