Odbojkarji Krke ostajajo brez dobljenega niza, Mariborčani upravičili vlogo favorita

5.10.2020 | 07:40

Foto: MOK Krka

Novo mesto - V četrtem krogu Sportklub prve odbojkarske lige sta se v Novem mestu pomerila Krka in Merkur Maribor. Favorizirani Mariborčani so tekmo dobili v treh nizih, krasila pa jih je raznovrstna in ekipna igra, v kateri so kar štirje igralci zbrali po 10 točk. Za Krko je Pulko zbral 12 točk.

Mariborčani so v Novo mesto pripotovali v vlogi favorita in to so pokazali tudi na igrišču. Na prvo večjo prednost so ušli na servis Ikhbayrija, povedli z 8:12 in tako hitro prisilili Mišina v prvi polminutni odmor. V nadaljevanju so Mariborčani stopnjevali pritisk na servisu in v napadu. Krkaši so imeli kar nekaj težav s krotenjem nasprotnega začetnega udarca. Gosti teh težav niso imeli in Planinšič je brez težav razigraval svoje napadalce, z visoko napadalno učinkovitostjo pa so hitro pobegnili na 12:19,s čimer je bilo že jasno, da bo prvi niz odšel na Štajersko. Ekipi sta nato poskrbeli še za nekaj lepih izmenjav, gosti pa so niz varno pripeljali do konca.

Za uvod v drugi niz je domači Travnik poskrbel za tri močne servise in Krkaši so povedli s 4:1. Gosti so hitro odgovorili s kar petimi zaporednimi bloki, skupno pa dosegli kar 8 zaporednih točk. Domači trener ni imel druge izbire kot poskusiti z menjavo in polminutnim odmorom. V nadaljevanju so se Krkaši le pobrali in ujeli nekaj žog v obrambi, Pulko pa je pristavil dva asa. A sleedile so zopet črne minute gostiteljev, po nekaj slabših sprejemih in lastnih napakah so se gosti zopet odlepili na varno prednost. V nadaljevanju so še bolj pritisnili z začetnim udarcem, Mulec je preko prvega tempa poskrbel za tri točke, za ekspresno dobljen niz na 14. točki pa je zaključil Ikhbayri.

Mariborčani so v tretjem nizu hitro prevzeli vajeti in na polovici niza je že kazalo, da je tekma odločena. Gostujoči trener je premešal postavo in priložnost za igro ponudil Deteli, Bračku in Hermanu. Krkaši so se s tremi zaporednimi točkami Renka in blokom Hafnerja vrnili na zgolj točko zaostanka, a hitro zatem so se znova znašli v težavah. Storili so nekaj napak, s težavo prebijali visok blok gostov in Mariborčani so znova ušli. Krkaši so poskusili še z zadnjim jurišom, ublažili zaostanek, a zmage gostov niso resneje ogrozili.

Sportklub prva odbojkarska liga, 4. krog

Krka - Merkur Maribor

0:3 (-18, -14, -22)

Športna dvorana Marof, Novo mesto, 4. oktober 2020. Obiskovalcev: 100. Sodnika: Vrenko, Melavc.

Krka: Hafner 4, Štefanič U. 1, Erpič 4, Borin (L), Štefanič M., Travnik 4, Pulko 12, Lindič 2, Jaklič (L), Renko 9, Koncilja 3. Trener: Tomislav Mišin

Merkur Maribor: Cafuta 5, Herman (L), Mulec 10, Detela, Bračko, Možič 10, Košenina (L), Donik 10, Uremovič 3, Adžović, Planinšič 1, Kisiliuk, Ikhbayri 10, Kovačič. Trener: Sebastijan Škorc

Izjavi:

Zlatko Pulko, MOK Krka: "Mariborčani so bili izraziti favoriti. Ekipo imajo skupaj že nekaj časa, pripeljali so kvalitetne tujce. Nimam kaj reči, odigrali so dobro tekmo. Moram pa reči, da smo mi kar precej izboljšali določene elemente. Od tukaj naprej gradimo pot proti zmagi."

Rok Možič, Merkur Maribor: "Prišli smo kot favoriti, morali smo odnesti tri točke. Vmes smo nekoliko padali v igri, še vedno imamo nihanja. Novomeščani vmes pokažejo tudi dobro igro, napadajo dobro, igrajo hitro, podajač je res izkušen in dobro razigrava, tudi Pulko, kot njihov glavni igralec na terenu, skratka dobro odigrajo in se dobro borijo. A po drugi strani tako kot mi padamo, oni še bolj padajo v kanal. Povedejo s 4:1, nato mi dobimo 8 zaporednih točk. To so res taka nihanja, da potem težko tekmo tudi dobiš. Upam, da se bodo pobrali. Vidim, da imajo mlade igralce, ki imajo željo in so motivirani, tako da jim želim vse dobro v nadaljevanju."

V petem krogu bodo Mariborčani doma gostili Kanalce (8. oktober), Krkaši pa bodo gostovali v Ljubljani pri ACH Volleyu (10. oktober).

S. V.