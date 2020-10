Kontrolorji združenih ognjev se bodo usposabljali na območju Mirnske doline in Suhe krajine

5.10.2020 | 08:30

Mirna/Žužemberk - Sodelujoči na mednarodnem tečaju kontrolorjev združenih ognjev se bodo od danes do petka usposabljali na območju Mirnske doline in Suhe krajine. Usposabljanje bosta podpirali 152. letalska eskadrilja z letali Pilatus in letalska šola s helikopterji Bell, potekalo pa bo med 9. in 14. uro, v četrtek tudi med 16. in 22. uro.

Slovenska vojska po vzpostavitvi akreditiranega, regionalnega in večnacionalnega Centra kontrolorjev združenih ognjev med 7. septembrom in 16. oktobrom izvaja že 7. mednarodni tečaj. Udeležujejo se ga pripadniki oboroženih sil iz osmih partnerskih in zavezniških držav ter Slovenske vojske, so sporočili z ministrstva za obrambo.

V teoretičnem delu tečaja bodo slušatelji pridobili znanje za naloge kontrolorja, v praktičnem delu na terenu pa bodo pridobljeno znanje preverili z navajanjem letalnikov Slovenske vojske in zavezništva ter drugih oborožitvenih sistemov. Tečaj vključuje tudi usposabljanje na novem taktičnem simulatorju, kjer bodo slušatelji izvajali zahtevnejše naloge.

Kontrolor združenih ognjev denimo svetuje poveljniku na terenu o uporabi zračne in ladijske, minometne ali artilerijske ognjene podpore ter njeni pravilni uporabi in ob delovanju nadzoruje izvedbo. V sodelovanju z letalskimi enotami usklajuje in zagotavlja tudi podporo s spremstvom konvojev in nadzorom okolice, s čimer je vzpostavljena celovita zaščita sil.

STA

