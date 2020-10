V Črnomlju prireditve ob 90-letnici tamkajšnjega sokolskega kina

5.10.2020 | 12:45

Dom kulture Črnomelj (foto: arhiv DL)

Črnomelj - V Kulturnem domu Črnomelj, kjer od leta 1930 deluje tudi tako imenovani sokolski kino, se bo drevi ob 19. uri začel prireditveni niz, ki ga je črnomaljski Zavod za izobraževanju in kulturo pripravil ob njegovi 90-letnici. Drevišnji osrednji prireditvi bosta sledili še sredin pogovorni večer in petkova vsemestna akcija Napolnimo črnomaljski kino.

Za drevišnjo slovesnost Sokolski zdravo! ob dnevu odprtja kina so pripravili predavanje Utrip Črnomlja v času gradnje sokolskega doma Marjetke Balkovec Debevec, prikaz sokolske telovadbe in projekcijo filma Zdravo! Eme Muc.

V sredo bo sledil pogovorni večer o kinu v Črnomlju in Sloveniji nekoč in danes, odprli bodo tudi razstavo starih časopisnih člankov in plakatov o kinu. V petek pa bodo vse Črnomaljce povabili na filmsko predstavo Vsi proti vsem Andreja Košaka.

Kino Črnomelj je v nekdanjem sokolskem domu kot sokolski kino začel delovati na današnji dan pred 90 leti. Njegove kinoaparature je sprva poganjalo oglje, ob spremljavi zaigrane glasbe pa so predvajali neme filme. Leta 1953 so namestili ruska kinoprojektorja in ju leta 1999 nadomestili s sodobnejšo napravo.

Hiter napredek je leta 2015 pripeljali do digitalizacija kinematografa, ki sta jo sofinancirala Občina Črnomelj in Slovenski filmski center. Kinokabino so takrat opremili z digitalnim projektorjem in s 35-milimetrskim projektorjem za predvajanja starejših filmov.

Z digitalizacijo kinematografa se je okrepilo število njegovih obiskovalcev. Leta 2015 so našteli nekaj več kot 6400 obiskovalcev, leta 2016 dobrih 6750, leto kasneje nekaj več kot 7000, predlani nekaj več kot 7500 in lani skoraj 8300 obiskovalcev.

Črnomaljski kino kot edini redno delujoči kinematograf v Beli krajini med drugim pripravlja še šolske filmsko-vzgojne predstave in filmski abonma. Kino Črnomelj je član Art kino mreže Slovenije in Europa Cinemas.

Deluje v Kulturnem domu Črnomelj, ki domuje v leta 1926 zgrajeni stavbi sokolskega doma. Zgradba je od leta 1999 zaščitena kot kulturni spomenik državnega pomena z lastnostmi zgodovinskega spomenika. V njej je leta 1944 prvič zasedal Slovenski narodnoosvobodilni svet, ki je bil med februarjem 1944 in oktobrom 1946 vrhovni predstavniški in zakonodajni organ slovenskega narodnoosvobodilnega boja in kasneje Ljudske republike Slovenije.

Črnomaljski kulturni dom je last ministrstva za kulturo. Zaradi zgodovinskih, umetnostno-arhitekturnih, kulturnih in drugih lastnosti pa v konservatorskem pogledu zanj skrbi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Lani je bila v celoti restavrirana avla Kulturnega doma, letos načrtuje projektno nalogo za popis stanja, prihodnje leto pa namerava izdelati projektno dokumentacijo za celovito prenovo stavbe in pridobiti gradbeno dovoljenje.

STA