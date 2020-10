Varuha zaradi negotove epidemiološke slike ne bo v Belo krajino

Peter Svetina (foto: arhiv; M. Ž.)

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v torek, 6. 10. 2020, s sodelavci načrtoval poslovanje v Črnomlju. Zaradi poslabšanja epidemiološke slike v državi pa se je odločil, da tokratno poslovanje odpove. Vsi, ki so se že prijavili na pogovore, bodo o tem osebno obveščeni.



Z odpovedjo poslovanja pa pomoč ljudem ne bo okrnjena, ob tem sporočajo iz njegove pisarne. Vsi, ki menijo, da bi nujno potrebovali pomoč Varuha človekovih pravic pri uveljavljanju svojih pravic, lahko na institucijo kadarkoli naslovijo svoje pobude. To lahko storijo po elektronski ali navadni pošti, lahko pa tudi pokličejo na brezplačno telefonsko številko 080 15 30. ''Njihove pobude bomo obravnavali z vso skrbnostjo in jim pomagali k odpravi kršitev njihovih pravic,'' zatrjujejo varuh in sodelavci.

