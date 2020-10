FOTO: Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje letos jeseni

5.10.2020 | 12:00

Trebnje - Z besedami danskega filozofa Kierkergaarda »Življenje lahko razumemo samo za nazaj, živeti pa ga je treba naprej,« je župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver v soboto odprl 53. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje in začasno razstavo Od pešpotnega časa do danes.

Upoštevajoč vsa priporočila za preprečevanje širjenja koronavirusa je otvoritvena slovesnost prepletla besede, glasbo in likovno umetnost, spomine in načrte. Cilji tabora so spoznati aktualno domačo in mednarodno samoraslo likovno produkcijo, izmenjati izkušnje in obogatiti galerijsko zbirko. »Umetnost že stoletja dokazuje, da je največji inkubator ustvarjalnosti in inovativnosti, ki edina pogumno nastavlja ogledalo in nudi kritični razmislek vsem družbenim dogajanjem in vsakemu posamezniku. Prav to dokazuje tudi naša zbirka, ki spodbuja in prezentira bogastvo različnosti. Tokratni, že 53. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje, bo potekal v nekoliko prilagojeni obliki, pa vendar bo dosegel cilje, ki so si jih zadali že snovalci prvega tabora in so aktualni tudi danes,« pravi direktorica CIK Trebnje, v okviru katerega deluje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Patricija Pavlič.

V galeriji do petka ustvarjata Tomaž Hartman in Darja Štefančič, v domačem ateljeju pa Alexandra Detinska (Češka republika), Sandrine Lepelletier (Francija), Kikka Nyren (Finska) in Joškin Šiljan (Srbija). Njihovih šest del se bo potegovalo za nagrado žirije in samostojno razstavo izbranega avtorja v Galeriji, posebnost letošnjega tabora pa bo nagrada prijateljev galerije. »Gre za posebno akcijo, v katero so vključena tri likovna dela treh svetovnih umetnikov. Podrobneje jih bomo predstavili v četrtek ob 18.30, neposredno po predstavitvi pa bo čas za glasovanje. Prijatelji naše galerije bodo imeli na voljo le 24 ur, da prek spletne strani Galerije likovnih samorastnikov Trebnje oddajo glas tistemu delu, za katerega si želijo, da bi ga videli tudi v živo, da bi torej obogatilo našo galerijsko zbirko,« pojasnjuje nagrado prijateljev galerije letošnjega tabora kustodinja Andrejka Vabič Nose.

Sobotni večer je združil odprtje 53. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje in razstave Od pešpotnega časa do danes. Glasbeno piko prireditvi, ki jo je povezovala Petra Krnc Laznik, je naredila Glasbena šola Trebnje, Rudi Stopar pa je ob tej priložnosti galeriji podaril svojo 7. grafično mapo. Na novi začasni razstavi se namreč predstavljata kipar Rudi Stopar in slikarka Darja Lobnikar Lovak. Tabor je spodbudil njun umetniški razvoj, na razstavi 18 skulptur in 30 slik pa se najprej vrnemo v čas, ko je življenje potekalo počasneje, brez prenosnih telefonov, potovanje nadaljujemo v obdobju življenjskih prelomnic in zaključimo v času tanko prepletenih niti medsebojne povezanosti.

Sevniški umetnik je na taboru prvič sodeloval pred natanko petimi desetletji. »Ker je to pravzaprav ene vrste biser kulture v takem malem kraju in ker dosti poznam po svetu galerije, se ta lahko kar kosa s tistimi galerijami. Pa – če tako rečem – se počutim kot deseti brat, ki se je po desetletjih vrnil domov in je pravzaprav to moj poklon kolegom, prijateljem 50 let nazaj,« pravi Rudi Stopar. (

Marko Lovak, sin Darje Lobnikar Lovak, pa dodaja: »Eno leto nazaj, ko je gospa Andrejka poklicala in predložila idejo, da bi naredilo retrospektivno razstavo, sem bil takoj pripravljen sodelovat. Moji mami oziroma Darji je bil Trebnje vse. Ogromno je imela tukaj spominov, dogodkov, razstav ... Tako da ... Ne vem, kako naj povem, ampak ogromno ji je pomenilo.«

Razstava prijateljev Rudija Stoparja in Darje Lobnikar Lovak Od pešpotnega časa do danes bo v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje na ogled do 14. februarja 2021, v sklopu letošnjega tabora pa bo zanimivo še vse do sobote. Slovenska udeleženca tabora, Tomaž Hartman in Darja Štefančič, bosta v galeriji ustvarjala do petka od 9. do 12. ure in od 14. do 18. ure, le v sredo samo dopoldne. Še danes in jutri ob 18.30 bodo na družbenem omrežju predstavitve umetnikov, v četrtek se bo začelo 24-urno glasovanje za izbor najljubšega dela prijateljev galerije, v soboto pa bo slovesni zaključek tabora. Ob 10. uri bo prireditev s predajo del, podelitvijo priznanj in razglasitvijo izbranega umetnika, ki se bo v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje predstavil s samostojno razstavo ter razglasitvijo najpriljubljenejšega dela prijateljev galerije. Ob 11. uri bo sledila še širitev Rastoče knjige Mirnske in Temeniške doline, na kateri bo nov list med drugim postal dr. Zoran Kržišnik, slovenski umetnostni zgodovinar in likovni kritik, ki je bil na eni strani direktor moderne galerije, na drugi pa velik podpornik in prijatelj te usmerjevalec mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje. Z dogodkom že napovedujemo tudi pomemben jubilej – prihodnje leto bo Galerija likovnih samorastnikov Trebnje slavila 50-letnico ustanovitve.

P. K. L.

Galerija