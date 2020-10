Včeraj 75 okužb; Kacin: Torek dan resnice, ki mu lahko sledijo novi ukrepi vlade

5.10.2020 | 14:30

V Sloveniji so včeraj opravili 1034 testov na novi koronavirus in pri tem potrdili 75 okužb. V bolnišnicah se zdravi 107 bolnikov s covidom-19, med njimi jih 21 potrebuje intenzivno nego, 10 jih za dihanje potrebuje podporo medicinskega ventilatorja, osem so jih odpustili iz bolnišnice. En bolnik je včeraj umrl, osem so jih odpustili iz bolnišnice.

Okužbe z novim koronavirusom so včeraj potrdili v 46 občinah. Po sedem primerov je bilo v Ljubljani in Mariboru, štiri v Hajdini, po tri v Kranju, Celju, Domžalah, Sevnici in Tolminu, sledijo Škofja Loka, Log-Dragomer, Črenšovci in Videm s po dvema okužbama.

Eno novo okužbo so včeraj odkrili tudi v občini Šentjernej.

Večino okužb, 49, so potrdili pri osebah, starih od 25 do 64 let. Med mladoletnimi do 14 let starosti so včeraj potrdili tri okužbe, devet so jih potrdili med osebami v starostni skupini 15-24. Še 16 okužb so potrdili med osebami, starejšimi od 65 let.

Včeraj so na novo potrdili tudi 21 okužb med zdravstvenimi delavci, tri med zaposlenimi v domovih za starejše in štiri med oskrbovanci domov za starejše.

Trenutno je v državi aktivno okuženih več kot 2100 oseb. Največji delež okuženih je med prebivalci občin Črna na Koroškem (1,524 odstotka), Mežica (0,618 odstotka) in Prevalje (0,411 odstotka). Na Koroškem je eno največjih žarišč v državi v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem.

Doslej so v Sloveniji opravili 236.177 testov na novi koronavirus, skupaj potrdili 6574 okužb, umrlo je 157 bolnikov s covidom-19.

Kako pa kaj naša obramba?

Na področju obrambe pa so po podatkih ministrstva za obrambo doslej zabeležili 27 okužb, od tega 20 med pripadniki Slovenske vojske in sedem v upravnem delu ministrstva. Zanikali so današnje poročanje medijev o okužbi v kabinetu ministra Mateja Tonina, so pa konec tedna potrdili dve okužbi v službi za protokol ministrstva. Okuženi osebi sta v izolaciji, v preventivni samoizolaciji so tudi vsi ostali zaposleni v omenjeni službi, ki trenutno delajo od doma. Kot so pojasnili na ministrstvu, Tonin ni bil v stiku z nobenim od okuženih in tudi sicer v službi stalno uporablja zaščitno masko.

Zaradi okužb je bila od marca do danes samoizolacija odrejena 142 zaposlenim na ministrstvu za obrambo. V organizacijskih enotah, v katerih so bile okužbe potrjene, izvajajo poostrene higienske ukrepe, vse zaposlene so tudi znova pozvali k doslednemu upoštevanju priporočil in ukrepov za preprečevanje širjenja okužb ter k omejitvi socialnih stikov.

Kacin: Torek dan resnice glede števila okužb, ki mu lahko sledijo novi ukrepi vlade

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin svari pred lažnim občutkom, da so v nedeljo potrdili manj okužb kot v minulih dneh. Ponedeljki so zaradi manj testov ob nedeljah zavajajoči, torek pa bo po njegovih besedah "dan resnice", ko lahko sledijo novi ukrepi. Delež potrjenih okužb ostaja visok, v soboto je bil 8,6 odstotka, v nedeljo 7,25 odstotka.

Kacin je na današnji novinarski konferenci še izpostavil, da tudi danes objavljeni podatki v primerjavi s podatki izpred tedna dni pomenijo 50-odstotni porast, saj so minulo nedeljo potrdili 50 okužb, to nedeljo pa 75.

Torek bo po Kacinovih besedah "dan resnice. Če bo okužb ponovno več, se bo vlada morala odločiti. Če se sedanji trend ne zajezi, je velika verjetnost, da bomo jutri morali predstaviti nekatere ukrepe," je dodal. Spomnil je na možne ukrepe, ki jih je že napovedovala vodja strokovne svetovalne skupine Bojana Beović. "Njene napovedi so realne. To ni ukrep, za katerega bi potrebovali par dni priprav," je dodal.

Po Kacinovih besedah se namreč okužbe še naprej pojavljajo na "nepotrebnih druženjih. Prisiljeni bomo govoriti o konkretnih primerih. Če se kljub vsem opozorilom še naprej zbira do 50 ljudi, ne preostane drugega, kot da spoštujemo predlog strokovne svetovalne skupine za zamejitev druženj na 10 ljudi na javnem in zasebnem prostoru, brez razlike, razen če je to pogojeno s predhodnim soglasjem NIJZ", je izpostavil vladni govorec.

Ob tem je povzel odločitve vlade s petkove dopisne seje, povezane z novim koronavirusom. Vlada je iz sredstev splošne proračunske rezerve zagotovila nekaj več kot 2,5 milijona evrov za vplačilo v instrument za nujno pomoč Evropske komisije, ki bodo namenjena proizvajalcem obetavnih cepiv proti covidu-19.

Od srede bodo v večstanovanjskih stavbah obvezni pršilniki za razkuževanje rok. Po Kacinovih besedah je vlada predvidela petdnevni rok za uveljavitev tega ukrepa, da bi upravniki oz. lastniki stavb imeli čas nabaviti sredstva. Teh je v zalogah dovolj, je dodal.

Odmevnejši ukrep, ki ga je vlada sprejela na petkovi dopisni seji, pa so spremembe nošenja mask v vrtcih in šolah. Te z današnjim dnem niso več potrebne za otroke v vrtcih ter učence in dijake, ko so v matičnem oddelku, pa tudi za vzgojitelje v vrtcih in učitelje do vključno 3. razreda. Ob tem je Kacin sicer nagovoril učitelje oz. predavatelje in dejal, da se "nihče ne bo razburjal, če boste med predavanji nosili masko in bili zgled drugim".

Predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc pa je danes komentirala večje število okužb, ki so jih potrdili med bolniki in zaposlenimi enega od oddelkov v UKC Ljubljana. Kot je dejala, je to gotovo posledica kroženja virusa v populaciji. Po njenih pojasnilih se bolniki in zaposleni verjetno niso okužili od istega vira, a analiza še poteka. Po njeni napovedi bi sicer katerega od okuženih bolnikov lahko že v kratkem odpustili v domačo oskrbo.

Na vprašanja novinarjev je Lejko Zupančeva med drugim še poudarila pomen cepljenja proti gripi za najbolj ranljive prebivalce. Upa, da se bo proti gripi cepilo čim več ljudi, saj bo to v prihajajočih mesecih pomenilo nekoliko manj težav. "Cepivo resda ne zaščiti 100-odstotno, vendar zmanjša možnost hospitalizacije, preprečuje zaplete gripe, tudi gripa lažje poteka," je opisala. Izrazila je upanje, da bo cepiva proti gripi dovolj, da se bodo lahko cepili najbolj ogroženi, torej starejši ljudje in ljudje z okvarjenim imunskim sistemom.

M. K.; STA