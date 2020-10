Zaspal v križišču, vijugal po avtocesti, dvakrat ustavljen - vsi trije pijani

5.10.2020 | 13:30

Ilustrativna fotografija: (Foto: arhiv DL)

V soboto okoli 5.30 so občani obvestili policiste PP Novo mesto, da v križišču na Topliški cesti avtomobil ovira promet. Takoj so odšli na kraj in ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaspal v vozilu. 24-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,38 miligrama alkohola, so zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Precej ranjenih v nesrečah

V soboto nekaj pred 9. uro se je zgodila prometna nesreča na cesti med Zameškim in Mršečo vasjo. Policisti so ugotovili, da se je nesreča zgodila, ko je 69-letna voznica osebnega avtomobila odvzela prednost 55-letnemu vozniku tovornega vozila s priklopnikom. Hudo poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.

Brežiški policisti so bili v petek ob 8.30 obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Gornjem Lenartu. Povzročil jo je 82-letni voznik osebnega avtomobila, ki je v križišču odvzel prednost 23-letni voznici. Reševalci so lažje poškodovanega voznika, voznico in potnika iz njenega vozila oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Sinoči okoli 19.30 so bili policisti obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo mladoletnika, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Policisti so ugotovili, da je 17-letni voznik kolesa s pomožnim motorjem v Novem mestu peljal po klancu navzgor, zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in padel. Po podatkih iz bolnišnice je voznik utrpel huje poškodbe.

Pijanega ustavili dvakrat

Policisti PP Šentjernej so v noči na nedeljo med kontrolo prometa v Gorenji Brezovici ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 45-letni kršitelj, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,78 miligrama alkohola, se z rezultatom preizkusa ni strinjal, odrejen strokovni pregled pa je odklonil. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Kršitelj odredbe ni upošteval, saj so ga kasneje ponovno ustavili. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Napihal tudi tujec

V noči na nedeljo so novomeški policisti na Seidlovi cesti ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 20-letni kršitelj iz Srbije je imel v litru izdihanega zraka 0,75 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Tujca bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Pijan vijugal po avtocesti

Včeraj popoldne so bili policisti obveščeni o nezanesljivi vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na avtocesti med Brežicami in Krškim vijugal po vozišču, vozil s hitrostjo okoli 60 km/h in ogrožal druge udeležence v prometu. Policisti PPP Novo mesto so se takoj odzvali, nevarnega voznika izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da 47-letni kršitelj vozi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,72 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

V Novem mestu jev soboto v večernih urah nekdo vlomil v prodajalno in ukradel predal z menjalnim denarjem. S tatvino in vlomom je povzročil za okoli 1300 evrov škode.

V noči na nedeljo je v Novem mestu neznanec vlomil v gostinski lokal in ukradel denar in tobačne izdelke. Policisti okoliščine še preiskujejo, po prvih ocenah pa je storilec lastnika oškodoval za okoli 2300 evrov.

Včeraj je na parkirnem prostoru pokopališča v Novem mestu nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila izmaknil dokumente in bančne kartice.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti PU Novo mesto so med 2. 10. in 5. 10. na območju Prilip (PP Brežice) izsledili in prijeli 17 državljanov Pakistana, na območju Metlike pa državljana Turčije. Tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. K.