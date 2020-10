Rdeči alarm v Šentjerneju: 21 potrjenih okužb, trije v bolnišnici, dva na intenzivni negi, 176 v karanteni!

5.10.2020 | 13:45

V Šentjerneju je stanje zelo zaskrbljujoče. (Foto: Občina Šentjernej)

Šentjernej - V občini Šentjernej, ki je imela še do nedavnega le nekaj primerov okužb s Covidom-19 (pod deset), se je stanje v zadnjem tednu zelo spremenilo. Število potrjenih okuženih je prejšnji konec tedna zelo narastlo in v zadnjih sedmih dneh je danes uradno zabeleženih 21 novih primerov.

Jože Simončič

Kot je zaskrbljen povedal župan Jože Simončič, ki je občane javno že konec prejšnjega tedna pozval, naj se držijo vseh ukrepov in naj druženja omejijo, so trije od potrjeno okuženih sprejeti v Splošno bolnišnico Novo mesto, dva sta na intenzivni negi, eden pa celo v zelo slabem zdravstvenem stanju. Povedati velja, da je najmlajši od njih rojen leta 1974, torej šteje 46 let!

Okužbo s koronavirusom beležijo tako v šoli kot v vrtcu, menda tudi v nekaj podjetjih. Veliko ljudi je seveda v karanteni, tudi otroci - po zadnjih podatkih 176.

Naj ljudi ne osvesti šele smrt!

V novomeški bolnišnici že ležijo covid pacienti v slabem stanju.

Župan pravi, da so vse prireditve in vsa vrsta druženja, tako v zaprtih prostorih kot na prostem, odpovedali oz. prestavili, največ pa lahko naredijo občani z odgovornim obnašanjem: varno medsebojno razdaljo, zaščitnimi maskami, higieno. A kljub vsem tem zaskrbljujočim vestem sliši, da so nekateri še ta konec tedna prirejali družinske zabave.

»Ne bi rad, da bi šele prva smrt osvestila ljudi,« pove Simončič.

Da je stanje v šentjernejski dolini zelo nevarno, se seveda zavedajo tudi v epidemiološki službi novomeške enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Skupaj z ZD Novo mesto so takoj poslali poziv občini, da z novimi opozorili čim prej zajezijo širjenje smrtno nevarnega virusa.

Marta Košir

Kot pove vodja delovne skupine za nalezljive bolezni Marta Košir, dr. med, spec., je tak porast okuženih v tako kratkem času za majhen kraj oz. občino, kot je šentjernejska, zaskrbljujoč.

»Ljudem je treba povedati, da se morajo obnašati odgovorno in samozaščitno. Upoštevati je treba vsa navodila, le tako bomo lahko zajezili širjenje koronavirusa. Ta ne pozna ne državnih, kaj šele občinskih meja!" apelira Marta Košir.

V priponki navodila za preprečevanje širjenja okužbe.

Besedilo in foto: L. Markelj