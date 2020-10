Zapeljala v jarek; ko ni ključev, vrata odpirajo gasilci

Kurilna sezna se je očitno začela in z njo dimniški požari. (foto: arhiv DL)

Danes ob 11.01 je na avtocesti pri priključku Trebnje zahod, smer Novo mesto, občina Trebnje, vozilo zapeljalo s ceste v obcestni jarek, se prevrnilo in obstalo na kolesih. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri reševanju voznice iz vozila in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovano oskrbeli na kraju in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Pa se je začelo - dimniški požar

Ob 14.39 so se vnele saja v dimniku večstanovanjski hiše na Trgu zbora odposlancev v Kočevju. Gasilci PGD Kočevje so varovali objekt, dokler saje niso zgorele ter ga preventivno pregledali.

Olje na cesti

Davi ob 05.40 je na cesti Črmošnjice-Črnomelj pri naselju Brezovica pri Črmošnjicah, občina Semič, prišlo do razlitja olja po cestišču. Delavci cestnega podjetja Črnomelj so zavarovali kraj, gasilci PGD Črnomelj pa so razmastili in oprali cestišče v dolžini okoli treh kilometrov. Vzrok razlitja bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Ko ni ključev, vrata odpirajo gasilci

Ob 10.39 so v Zagradu pri Otočcu, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto zaradi izgubljenih ključev s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše.

