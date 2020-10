V Posavju oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti

6.10.2020 | 08:10

Simbolna slika (foto: arhiv)

Krško - V občinah Krško, Sevnica in Bistrica ob Sotli poldrugo leto poteka partnerski projekt Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti oz. Urbana obrt, pri katerem sodeluje še brežiški zavod Dobra družba. Približno 150.000 evrov vreden podvig je denarno podprl Evropski sklad za regionalni razvoj. Končali ga bodo v začetku prihodnjega leta.

Direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško Janja Starc je na nedavni novinarski konferenci povedala, da nameravajo z omenjenim projektom vrniti življenje v mesta in ozavestiti domačine o pomenu ohranjanja kulturne in obrtne dediščine.

Gre sicer za inovativno pobudo za oživljanje urbanih središč, tako da se vanje vrnejo obrtniki, "ki predstavljajo temelj gospodarske stabilnosti in razvoja, prinašajo nova delovna mesta in predstavljajo bogato kulturno-zgodovinsko dediščino urbanih središč Posavja", je poudarila.

Ocenila je tudi, da gre za odličen potencial za razvoj in nadgradnjo turistične ponudbe, ter nadaljevala, da so v okviru projekta med drugim uredili kavarno v Mestnem muzeju Krško in izvedli raziskave za nadgradnjo turistične ponudbe, povezane z dediščino. Navedla je raziskavo obrti v preteklosti, noše, kulinarike, starega pohištva in čolnarjenja.

Pripravili so tudi izobraževanja s področja trženja nove ponudbe in s ciljem oblikovanja skupne ponudbe in promocije povezali ponudnike v mestnih oz. krajevnih središčih.

Rezultati projekta so med drugim vidni predvsem v novo urejeni kavarni v Krškem, ki bo skrbela tudi za različne prireditve. V sodelujočih občinah so uredili prostor za izvajanje projektnih dejavnosti, kot so razstave, animacijske dejavnosti za mladino, naravoslovne dneve in podobno.

Izdali so tudi knjižico Mestotvorne obrti v Kostanjevici na Krki Andreja Smrekarja. Posneli so dokumentarni film o tamkajšnjih obrteh, pripravili so delavnice o čolnarjenju in številne predstavitvene prireditve.

Nosilni projektni partner je Območna obrtno-podjetniške zbornica Krško, je še povedala Starčeva.

STA