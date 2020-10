Radeška papirnica načrtuje dobiček; izdelujejo tudi maske in atnibakterijski papir

Radeče - Radeška papirnica tudi letos načrtuje dobiček, ki je ob polletju dosegel pol milijona evrov. Letošnji prihodki so medtem načrtovani v višini 35 milijonov evrov. Ob polletju jih je papirnica ustvarila 15 milijonov evrov, hčerinsko invalidsko podjetje Muflon pa 5,5 milijona evrov. Družba je aprila začela tudi z izdelavo antibakterijskega papirja.

Kot je ocenil član uprave papirnice Tomaž Režun, je epidemija covida-19 zaznamovala tudi njihovo poslovanje.

V sklopu ukrepov za zmanjševanje posledic epidemije je družba med drugim vsem svojim poslovnim partnerjem poslala dopis s prošnjo po podaljšanju plačilnih rokov. Prav tako je papirnica odpovedala veliko večino pogodb, ki so bile vezane na pavšalno nadomestilo in sodelovanje, optimizirali so tudi prevoze.

V podjetju Muflon so medtem vzpostavili tudi proizvodnjo dveh tipov mask iz papirja, ki je izdelan v radeški papirnici.

Aprila je papirnica začela tudi z izdelavo antibakterijskega papirja, doslej pa so ga izdelali okoli 30 ton, je povedala vodja produktnega razvoja v družbi Barbara Sušin.

Antibakterijski papir učinkovit proti mačjemu koronavirusu

Najnovejši testi antibakterijskega papirja kažejo na učinkovitost proti mačjemu koronavirusu. Testiranje v neodvisnem laboratoriju MSL Solutions Provider v Veliki Britaniji, je pokazalo do 94-odstotno zmanjšanje sposobnosti preživetja novega koronavirusa na njem v dveh urah. Testiranje je bilo opravljeno na mačji koronavirus, ki je iz iste družine kot novi koronavirus in ima skoraj enako strukturo.

Antibakterijski papir je zaščiten tudi proti velikemu številu bakterij. Testi so potrdili, da se na papirju ne morejo razviti gram-negativne, gram-pozitivne in na antibiotike odporne bakterije.

Antibakterijski papir tako po prepričanju radeške papirnice odpira nov, zelo zanimiv segment na papirniškem trgu. Od njega si v Radečah obetajo nadaljnji razvoj in nadgradnjo ostalih izdelkov papirne konfekcije. Potrditev za nadaljevanje razvoja v tej smeri so dobili tudi na trgu. Največ interesa in potenciala za nadaljnji razvoj opažajo v ustanovah šolstva in zdravstva, je dejala Sušinova.

Ta meni, da je antibakterijski papir dobra rešitev za vsako organizacijo, kjer papirno poslovanje ostaja pomemben del delovnega procesa, in za tiste izdelke iz papirja, ki prehajajo iz rok v roke številnih ljudi.

Radeška papirnice si tako kljub koronski krizi tudi letos obeta dobiček. Lani je s prodajo 32.971 ton papirjev in kartonov ustvarila 30,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, medtem ko so leto prej ti dosegli 28,8 milijona evrov. Lanski čisti dobiček je bil pri nekaj več kot 470.000 evrov, potem ko je bil v 2018 pri 162.846 evrih, je razvidno iz lanskega poslovnega poročila, objavljenega na spletnih straneh Ajpesa.

