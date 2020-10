Iz Osilnice pozivi k dokončanju doma starejših; poldrugi milijon že zapravljen

6.10.2020 | 11:20

Dom, ki že 15 let sameva. (Foto: arhiv; M. G.)

Osilnica - V Osilnici si želijo, da bi jim država prisluhnila in pomagala, da bi se objekt doma starejših, v katerega je bilo v preteklosti že vloženega 1,5 milijona evrov, dokončal in zaživel. Na to sta včeraj vnovič opozorili županja občine Osilnica Alenka Kovač in predsednica društva Srebrna nit Biserka Marolt Meden.

V gradnjo doma starejših v Osilnici so doslej že vložili državna sredstva, ki jih je občina pridobila prek Razvojnega centra Novo mesto. Občina je pripravljena dom brezplačno prenesti na državo, pričakuje pa, da se ga dokonča.

Kot je opozorila županja Alenka Kovač, se z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že dve leti dogovarjajo o dokončanju doma, a se projekt vedno znova ustavlja.

Dobili bi tudi nova delovna mesta

Dokončanje objekta doma za starejše ni pomembno samo z vidika zagotavljanja oskrbe za starejše. Dom bi hkrati v to občino, ki je z manj kot 400 prebivalci najmanjša po številu prebivalcev v Sloveniji, prinesel tudi želena nova delovna mesta, je opozorila Kovačeva. Na občini so po izvedenih informativnih razpisih prepričani, da bi dobili tako dovolj kadra za zaposlitev v domu kot tudi dovolj stanovalcev za zapolnitev kapacitet.

Objekt je zgrajen do tretje gradbene faze, doslej je bilo vanj vloženega 1,5 milijona evrov, zadnja dela so bila opravljena leta 2007. Trenutno je v domu predvidenih 80 postelj, ob objektu pa še zazidljivo zemljišče, kar ponuja tudi možnost širitve. V njem bi lahko izvajali tako storitve oskrbe starejših kot tudi zdravstvene oz. rehabilitacijske storitve.

Javni, ne zasebni zavod; vsekakor pa hitro poln

Da naj se naložba v dom zaključi s pomočjo proračunskih sredstev, že dlje časa pozivajo tudi v društvu Srebrna nit. Kot je včeraj v Osilnici poudarila predsednica društva Biserka Marolt Meden, se zavzemajo za to, da bo to javni in ne zasebni zavod, kar je tudi v interesu lokalne skupnosti.

Tudi Marolt Medenova je ocenila, da bi bil dom zelo hitro poln, saj je v državi veliko potreb po institucionalnem varstvu, prav tako podpira tudi možnost, da bi se del ustanove namenil zdravstveni dejavnosti. Tudi ona je poudarila pomen doma za zagotavljanje delovnih mest v lokalni skupnosti. Ob tem je še pozdravila prizadevanja županje, ki se trudi za oživitev te obmejne občine in zagotavljanje delovnih mest ter izraža podporo izgradnji doma.

STA; M. K.