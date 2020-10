Jože Podgoršek za novega kmetijskega ministra

6.10.2020 | 07:00

Jože Podgoršek (foto: arhiv DL)

Ljubljana/Novo mesto - Predsednik vlade Janez Janša je po včerajšnjem odstopu ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandre Pivec v državni zbor že poslal predlog za novega ministra. Za to funkcijo predlaga dosedanjega državnega sekretarja na kmetijskem ministrstvu Jožeta Podgorška, nekdanjega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano (zdaj je na tem položaju Novomeščan Igor Hrovatič) in še pred tem dekana ter višješolskega predavatelja na visoki šoli za upravljanje podeželja Grm iz Novega mesta.

Janša je po posvetu s stranko DeSUS, ki ji pripada resor kmetijskega ministrstva, za novega ministra torej predlagal Podgorška. Zaslišanje kandidata je pričakovati že konec tega tedna oziroma v začetku naslednjega.

Če bo v DZ dobil podporo, bo 11 minister na čelu kmetijskega resorja.

Pivčeva z odstopom končala dvoinpolmesečno sago o očitkih na njen račun; ostaja v politiki

Državni zbor bi moral včeraj odločati o predlogu predsednika vlade za razrešitev ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandre Pivec, a se to ni zgodilo, saj je Pivčeva še pred tem odstopila sama. Hkrati je tudi izstopila iz DeSUS.

Začetek obravnave točke o predlogu za razrešitev Pivčeve ni napovedoval takšnega razpleta, saj je ministrica še v uvodni predstavitvi odločno branila svoje delo in ravnanja. Med drugim je menila, da je delala dobro, da pa je očitno postala moteči element slovenskega političnega prostora. Ocenila je tudi, da gre za najbolj pritlehno rušenje politika v zgodovini Slovenije.

Svoj odstop je Pivčeva nato oznanila po predstavitvi stališč poslanskih skupin, katerih napovedi ji sicer niso dopuščale ravno veliko manevrskega prostora, saj so vse poslanske skupine razen SNS napovedale, da bodo glasovale za razrešitev.

Za odstop je dejala, da želi z njim olajšati odločitev tistim poslancem, ki znajo ceniti rezultate njenega dela in so se znašli pred zahtevno odločitvijo, ko bi se morali zaradi političnih preračunavanj odločiti drugače, kot jim narekuje vest. Odstopa tudi, ker ne želi, da ji z glasovanjem sodi politika, "ki ne sprejema posameznikov, ki si prizadevajo delati v dobro ljudi in ne političnih elit ali posameznikov".

Svoje delo je ocenila kot dobro, hkrati kot dobro ocenjuje delo vlade, v kateri je bila ministrica: "To je bilo moje delo v tretji vladi in mirno lahko povem, da je bilo delo te vlade najbolj uspešno in učinkovito, kar dokazujejo tudi naši doseženi rezultati".

Iz DeSUS pa Pivčeva, kot je dejala, izstopa, ker poslanski skupini stranke ni bil zadosti njen odstop z mesta predsednice stranke in je iskala nadalje možnosti za njeno "odstranitev iz političnega prostora z današnjim predlogom za razrešitev, kljub temu da smo v vladi uspešno izpolnjevali koalicijske zaveze".

V predstavitvi stališč poslanskih skupin je Tomaž Lisec poudaril, da bodo v SDS razrešitev podprli, ker spoštujejo željo koalicijske partnerice DeSUS, ki je zahtevala njeno zamenjavo.

Janja Sluga (SMC) je ocenila, da predlog predsednika vlade za razrešitev Pivčeve ni lov na čarovnice in ni posledica nezmožnosti koalicije, da doseže dogovor o njenem častnem odstopu, je pa posledica tega, da ministrica nima zaupanja organov DeSUS in lastne poslanske skupine.

Jožef Horvat (NSi) je poudaril, da v njihovi poslanski skupini nimajo pomembnih pripomb ali kritik na delo, ki ga je Pivčeva opravljala kot kmetijska ministrica. V NSi zato po njegovih besedah obžalujejo, da je sploh prišlo do parlamentarne razprave o njeni razrešitvi.

Bolj kritični so bili v opoziciji. Robert Pavšič (LMŠ) je ocenil, da Pivčeva ni zatajila le kot neetična političarka, temveč je tudi strokovno povsem zanemarila svoj resor.

Za Mateja T. Vatovca (Levica) je Pivčeva s svojimi dejanji in obnašanjem pravzaprav simptom vsega, kar je narobe z aktualno vlado. Po njegovih besedah "je simptom odtujenosti političnih elit od ljudi, simptom postavljanja lastnih interesov pred interese skupnosti, je simptom politike, ki svojo korupcijo in slo po oblasti brani z vsemi sredstvi".

Matjaž Han (SD) je izpostavil odgovornost. "Žalostna je ta ignoranca, tudi tistih najbolj minimalnih zakonitosti, s strani najvišjih političnih funkcionarjev, ki bi jo morali imeti zaradi odgovornosti do ljudi in do naše domovine, do naše države, pa te odgovornosti kar ni in ni na vidiku," je opozoril.

Maša Kociper (SAB) je dejala, da bi predsednik vlade Janša lahko "to agonijo" prekinil že davno, pa je ni, saj da mu ustreza. "Ustreza mu, da se vsi ukvarjajo z ministrico Pivec in stranko DeSUS, on pa mirno v ozadju našo državo spreminja v drugo republiko," je bila kritična.

Franc Jurša (DeSUS) je opozoril, da to, kar se je dogajalo v primeru Pivčeve ni koristilo niti DeSUS niti njeni poslanski skupini. "Ampak drugega izhoda dejansko poslanci in tudi stranka nismo imeli," je dejal.

Pivčevo so, kot rečeno, izrecno podprli le v SNS. Zmago Jelinčič Plemeniti je ocenil, da je korupcija v Sloveniji zelo razširjen pojem, "ampak če pogledamo, kje in pri komu, bomo prišli do kakšnih drugih imen, ne do imena gospe Pivčeve," je dejal v njen zagovor.

Kmalu po odstopu je DZ za slabo uro prekinil sejo, dokler v DZ ni prispelo tudi uradno obvestilo predsednika vlade Janeza Janše o odstopu Pivčeve. Na podlagi obvestila so se poslanci nato tudi uradno seznanili, da ji je prenehala ministrska funkcija in zaključili izredno sejo.

Pivčeva pa je medtem napovedala, da si bo vzela nekaj predaha, nato pa namerava nadaljevati z delom v politiki. Za položaj predsednice DeSUS, se, kot je dejala, ne bo potegovala, ker lahko na kongresu kandidirajo samo člani stranke, zanikala je tudi, da bi imela povabilo v katero od drugih strank, da bi ustanavljala svojo ali pa se zaposlila v kabinetu predsednika vlade.

Napovedala je, da bo nadomestilo, ki ji pripada po odstopu, nekaj časa koristila: "Zagotovo pa ne dolgo. Tudi sama si želim najti neko novo poslovno priložnost."

