Znani prejemniki brežiških občinskih priznanj in oktobrskih nagrad; častni občan Vladimir Gregor Bahč

6.10.2020 | 08:00

Seja brežiškega občinskega sveta (foto: Občina Brežice)

Brežice - Na 14. seji Občinskega sveta Občine Brežice so svetnice in svetniki potrdili predlog kandidatov za oktobrske nagrade, priznanja občine in razglasitev častnega občana, ki ga je na podlagi prejetih vlog pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Občinsko priznanje za leto 2020 bodo prejele organizacije (klubi, društva, podjetja), ki so se v preteklem letu še posebej odlikovale, sporočajo iz Občine Brežice. Tako bodo na slovesni seji Občinskega sveta prejeli občinska priznanja Jamarski klub Brežice, Društvo diabetikov Posavje Brežice in Košarkarski klub Brežice.

Izjemni posamezniki, ki so se v preteklem letu še posebej odlikovali in bodo prejeli oktobrsko nagrado, so fotograf Branko Brečko, poveljnik Gasilske zveze Brežice Darko Leskovec in kmetovalec po biološko-dinamični metodi Zvone Černelič, letošnji zmagovalec na evropskem natečaju »Rural Inspiration Awards 2020«.

V letošnjem letu bo razglašen tudi častni občan Občine Brežice. Naziv častnega občana bo prejel Vladimir Gregor Bahč, predsednik nadzornega sveta družbe TPV Group d.o.o. in dolgoletni predsednik uprave ter generalni direktor TPV d.d..

M. K.