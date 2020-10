V novomeških vrtcih štirje razpisni roki na leto

6.10.2020 | 10:45

Ilustrativna fotografija (Foto: B. B.)

Novo mesto - Na področju predšolske vzgoje v Mestni občini Novo mesto se obeta nekaj novosti.

S 1. septembrom so bili sprejeti vsi predšolski otroci, ki so se opredelili za vpis v katerega od novomeških vrtcev v javni mreži. Glede na sezname, oblikovane na podlagi vpisov v rednem roku in medletnih prijav, je za vpise med letom čakajočih nekaj več kot 100 otrok (ta številka se redno spreminja, saj se dogajajo izpisi ter dodatni vpisi). Letos so tako skupaj z upravami vrtcev poiskali rešitev za odpiranje dodatnih oddelkov – prvi oddelek za 14 najmlajših otrok je že najavljen in bo odprt s 1. decembrom v okviru vrtca Ciciban, če bo zadostno število zainteresiranih staršev. Za preostale otroke, ki bodo dopolnili zahtevano starost za vključitev v vrtec in si starši ne bodo varstva zagotovili kako drugače, pa aktivno iščejo rešitve v okviru trenutnih možnosti.

Vpise v vrtec bodo prihodnje leto reševali tako, da razpis ne bo več celoleten in bo imel štiri razpisne roke.

M. K.