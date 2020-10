Prof. dr. Matej Makarovič novi dekan Fakultete za informacijske študije

6.10.2020 | 13:00

Prejšnji dekan prof. dr. Dejan Jelovac (levo) ob primopredaji z novim dekanom prof. dr. Matejem Makarovičem (desno) (foto: FIŠ)

Novo mesto - Vodenje Fakultete za informacijske študije v Novem mestu je s 1. oktobrom prevzel dekan prof. dr. Matej Makarovič. Izvoljen je bil na julijskih volitvah dekana, in sicer za mandat do 30. 9. 2024.

Matej Makarovič je redni profesor na področju sociologije na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu in na Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ) v Novi Gorici, ob tem sporočajo iz FIŠa.

Leta 1993 je diplomiral iz sociologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, podiplomski študij je nadaljeval na Central European University (Češka) in pridobil magistrski naziv s področja politične sociologije na Lancaster University (Velika Britanija). Doktoriral je leta 1999 iz sociologije na Univerzi v Ljubljani. Gostoval je na vrsti tujih univerz, kot so Waterford Institute of Technology (Irska, 2011), Metropolitan University Prague (Češka, 2017), Babeș-Bolyai University (Romunija, 2019), American University of Beirut in Lebanese American University (Libanon, 2016, 2017 in 2019), University of Nevada, Reno (ZDA, 2012), University of Cincinnati (ZDA, 2015) in University of Hawai'i at Manoa (ZDA, 2016, 2018 in 2019).

Potem ko je bil od 1994 do 2007 zaposlen na Univerzi v Ljubljani, se je leta 2008 zaposlil na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. V letih 2011-2016 je bil dekan FUDŠ, na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu je bil prodekan za kakovost v letih 2016-2019.

Njegova glavna raziskovalna področja so družbene spremembe v primerjalni perspektivi in globalnem kontekstu, s posebnim poudarkom na nacionalnih in transnacionalnih identitetah ter političnih spremembah. Dotika se tudi odnosa med družbo, mediji in tehnologijo.

"V veliko čast si štejem, da bom lahko v naslednjih štirih letih vodil Fakulteto za informacijske študije, saj gre za mlado in perspektivno, hkrati že izjemno kakovostno akademsko ustanovo. Njeni študijski programi namreč nudijo aktualne vsebine s področja informacijskih študij in računalništva, ki dajejo diplomantom ustrezno širino in prilagodljivost na nove in raznolike izzive. Ekipa zaposlenih na FIŠ si je v minulih letih pridobila bogate izkušnje pri nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih, razvojnih, temeljnih in aplikativnih projektih. To so odlični temelji za nadaljnji razvoj, v katerem bomo sodelovali z vsemi deležniki, tudi z lokalnim, nacionalnim in mednarodnim okoljem," je, kot sporočajo iz fakultete, povedal prof. dr. Makarovič.

M. K.