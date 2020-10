FOTO: Voznik začetnik po AC z več kot 200 km/h; odkrili so jih z detektorjem srčnega utripa

6.10.2020 | 12:00

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so včeraj popoldne z video nadzornim sistemom Provida opravljali meritve hitrosti na avtocesti. Med Drnovim in Obrežjem so vozniku osebnega avtomobila Chevrolet izmerili povprečno hitrost 210,4 km/h. Kršitelja so ustavili in med postopkom ugotovili, da gre za 21-letnega voznika začetnika, ki ima vozniško dovoljenje eno leto in tri mesece. Izločili so ga iz prometa, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in odvzeli vozniško dovoljenje. O kršitvi cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Na parkirišču pijan trčil v avto

Nekaj pred 11. uro so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o prometni nesreči na parkirnem prostoru na Ragovski ulici, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v parkirano vozilo in nadaljeval z vožnjo. Ob prihodu policistov se je 24-letni voznik vrnil na kraj nesreče. Med postopkom so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,41 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Na mejni prehod pod vplivom alkohola

Na mejni prehod Obrežje je okoli 13. ure na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila iz Slovenije. Policisti so opravili mejno kontrolo in vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 60-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,68 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se voznika, ki ima več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, kaznuje z globo najmanj 1.200 evrov in se mu izreče 18 kazenskih točk.

Vlom v gostinski lokal na Šegovi

Med 4. 10. in 5. 10. je na Šegovi ulici v Novem mestu nekdo vlomil v gostinski lokal in ukrdel menjalni denar, več steklenic z alkoholno pijačo in televizijski sprejemnik. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 4000 evrov škode.

Na območju Grosuplja so vlomili v hišo in ukradli gotovino. Škoda znaša okoli 3.000 evrov.

Poskušali so se izogniti mejni kontroli

Ob 18.30 je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila registrskih oznak Bosne in Hercegovine, ki je prevažal plastični granulat. Policisti so opravili temeljito mejno kontrolo in pregled tovornega dela z detektorjem srčnega utripa, ki je zaznal prisotnost oseb. Odstranili so carinsko zalivko in med tovorom odkrili sedem tujcev, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Šest državljanov Maroka in državljana Libije so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

