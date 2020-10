Včeraj 189 okužb (10 pri nas, nobene nove v Šentjerneju), umrli trije bolniki

6.10.2020 | 11:45

Foto: Bobo

V Sloveniji so včeraj opravili 2509 testov na novi koronavirus in pri tem potrdili 189 okužb. V bolnišnicah zdravijo 111 bolnikov s covidom-19, med njimi jih 20 potrebuje intenzivno nego. Trije bolniki so včeraj umrli, 10 so jih odpustili iz bolnišnice.

V Sloveniji so do zdaj skupno potrdili 6764 okužb, aktivno okuženih je 2206 ljudi. Skupaj je umrlo 159 ljudi s covidom-19.

Po starosti

Večji del novih okužb - 46, so včeraj potrdili pri osebah, starih od 45 do 54 let. Med starimi od 15 do 24 let ter od 35 do 44 so potrdili po 29 okužb, 27 so jih potrdili med osebami v starostni skupini od 55 do 64 let, 20 pri osebah starih od 25 do 34 let, 15 pa pri mladoletnikih, starih od pet do 14 let. Pri starejših več kot 64 let so skupno potrdili 24 okužb, kažejo podatki portala Sledilnika za covid-19.

Po občinah

Nove okužbe so včeraj potrdili v kar 79 občinah. Največ, 32, so jih potrdili v Mestni občini Ljubljana, sledijo Kranj z 10 okužbami, Maribor s devetimi in Škofja Loka s sedmimi. V občinah Celje, Jesenice, Hoče - Slivnica, Škofljica in Tržič so potrdili po pet novih okužb, v občinah Črna na Koroškem, Zreče, Vrhnika, Tolmin, Krško, Gorenja vas - Poljane, Šenčur, Sečnica ob Dravi in Rečica ob Savinji pa po tri. V preostalih občinah, kjer so potrdili okužbe, so potrdili po dve ali eno novi.

Največji delež aktivno okuženih je še naprej v Črni na Koroškem (1,554 odstotka), kjer so odkrili tri nove primere, sledijo Mežica (0,674 %), Vitanje (0,443 %) in Zreče (0,430 %).

Tri okužbe so včeraj, kot omenjeno, zaznali v Krškem, po eno pa v Novem mestu, Trebnjem, Žužemberku, Ivančni Gorici, Sevnici, Kostanjevici na Krki in Ribnici.

V Šentjerneju, kjer je število okužb skokovito naraslo minule dni, včeraj niso potrdili nobene nove, ostajajo pri 21 aktivnih okužbah.

M. K.