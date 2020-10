FOTO: Naložen avtomobil zdrsnil s tovornega vozila, ko je mimo pripeljal voznik ...; tatinski 'delavec telekoma'

6.10.2020 | 14:15

Nesreča v Žabji vasi (foto: PU Novo mesto)

Policisti PP Novo mesto so bili včeraj nekaj pred 17. uro obveščeni o prometni nesreči v križišču v Žabji vasi. Povzročil ko je voznik tovornega vozila za prevoz osebnih avtomobilov, ki je v križišče pripeljal iz smeri Šentjerneja in zavijal v smer proti Ločni. Zaradi nepravilno zavarovanega tovora je eno od naloženih vozil zdrsnilo na avtomobil voznika osebnega avtomobila, ki je pravilno pripeljal iz smeri Ločne. V nesreči ni bil nihče poškodovan, zaradi odstranjevanja posledic pa je bil promet oviran do 17.45 ure. Policisti so vozniku iz Srbije zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Lažno se je izdajal za delavca telekomunikacijskega podjetja

Včeraj okoli 10. ure se je na dvorišče stanovanjske hiše v Leskovcu pri Krškem z osebnim avtomobilom sive barve pripeljal neznanec, ki se je lažno predstavljal za uslužbenca telekomunikacijskega podjetja. Starejšo stanovalko je zamotil s pogovorom in jo zvabil iz hiše, v tem času pa je sostorilec vstopil v hišo, pregledal prostore in našel ter ukradel zlat nakit v vrednosti okoli 3000 evrov. Žrtev je šele bo odhodu neznancev ugotovila, da je bila oškodovana. Osumljenec naj bi bil srednjih let in močnejše postave, odpeljal pa naj bi se z osebnim avtomobilom sive barve ljubljanskih registrskih oznak.

Policisti občanom ponovno svetujejo, naj bodo previdni ob obisku neznancev. Največ podobnih tatvin so obravnavali v dopoldanskih urah, ko so starejši običajno sami doma. Svetujejo, da se ob obisku neznancev prepričajo, da gre dejansko za osebe, za katere se izdajajo, še bolje pa, da osebo odslovijo in ji svetujejo, da se vrne kasneje, ko bo ob obisku prisoten še kdo od domačih ali oseba, ki jo poznajo in ji zaupajo. Neznano osebo naj imajo ves čas pod nadzorom in je ne vabijo v hišo. Tudi če hišo zapustijo le za kratek čas, naj vrata zaklepajo, imajo ključ pri sebi in so pozorni na osebni opis osebe, znamko in tip ter registrsko številko vozila. Če pa postanejo žrtev kaznivega dejanja, naj o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.

M. K.