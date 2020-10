Dolenjsko-belokranjski Sonček bogatejši za novo kombinirano vozilo

7.10.2020 | 10:20

Od leve: Violeta Suhadolnik, predsednica društva Sonček Dolenjske in Bele krajine, ter predsednik PVD SEVER Dolenjska in Bela krajina Marjan Dragan in predstavnica Krke Ljudmila Kastelec, ki jima škarje za prerez traku predaja član društva. (foto: Zveza Sonček)

Novo mesto - Novomeškemu Društvu za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine Sonček so ob včerajšnjem svetovnem dnevu cerebralne paralize uradno predali 35.000 evrov vredno kombi vozilo, posebej prilagojeno prevozu ljudi z najtežjimi oblikami oviranosti. Glavnino denarja zanj je prispevala farmacevtska družba Krka, denar je pomagalo zbirati društvo Sever.

Predsednica novomeškega Sončka Violeta Suhadolnik je ob predaji vozila povedala, da je Policijsko veteransko društvo Sever Dolenjska in Bela krajina namesto slovesnosti ob več jubilejih novembra lani pripravilo dobrodelni koncert, katerega izkupiček so namenili Sončku oziroma nakupu omenjenega vozila.

Zbrali so nekaj manj kot 14.000 evrov, družba Krka pa je prispevala še 20.000 evrov. Z manjšimi donacijami nekaterih drugih podjetij in posameznikov so vozilo prilagodili prevozu na invalidskih vozičkih, možne pa so še druge prilagoditve.

Z novo pridobitvijo so nadomestili skoraj 20 let staro in odsluženo vozilo. Z novim, prilagojenim vozilom za devet potnikov, bodo v Sončku lahko zagotovili kakovosten in varen prevoz ljudi na invalidskih vozičkih ter tako še bolj prispevali k njihovi mobilnosti in varnemu vključevanju v družbo, je še dodala Suhadolnikova.

Novo vozilo sta Sončku predala predsednik Policijskega veteranskega društva Sever Dolenjska in Bela krajina Marjan Dragan in predstavnica družbe Krka Ljudmila Kastelec.

Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine Sonček je sicer prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje oziroma invalidska organizacija invalidov s cerebralno paralizo in drugimi vrstami možganskih poškodb in njihovih zakonitih zastopnikov ter strokovnih delavcev in drugih, ki se združujejo zaradi zagovarjanja in zadovoljevanja posebnih potreb invalidov in zastopanja njihovih koristi.

Društvo so leta 1983 ustanovili starši otrok s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi ter njihovi svojci in strokovni sodelavci. Osnovni cilj društva je izboljšanje kakovosti življenja ljudi s cerebralno paralizo in drugimi vrstami možganskih poškodb, in to z izenačitvijo možnosti za enakopravno in čim bolj neodvisno življenje.

Društvo deluje na območju občin Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

STA

Zvočni zapisi Predsednica novomeškega Sončka Violeta Suhadolnik o donaciji denarja za novo kombinirano vozilo Predsednica novomeškega Sončka Violeta Suhadolnik o donaciji denarja za novo kombinirano vozilo