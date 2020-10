Podrti drevesi na streho in avto; varilec si je opekel roke; po infarktu s helikopterjem v UKC

7.10.2020 | 07:00

Ilustrativna fotografija: (Foto: arhiv)

Včeraj ob 18.15 sta v Jelovcu, občina Sevnica, podrti drevesi poškodovali streho stanovanjskega objekta in električne vodnike na njej ter osebno vozilo ob hiši. Gasilci PGD Boštanj so odstranili podrti drevesi in prekrili s folijo poškodovano streho. Delavci elektro podjetja so odklopili električno energijo in sanirali napeljavo.

Varilec si je opekel roke

Ob 10.02 se je v naselju Velika Slevica, občina Velike Lašče, pri delu varilec opekel roke. Poškodovanca so na kraju oskrbeli in nato prepeljali v UKC Ljubljana v nadaljnjo oskrbo reševalci NMP Ljubljana.

Goreli odpadki

Ob 12.17 je na Cesti prvih borcev v Brestanici, občina Krško, gorel odpadni material ob stanovanjski hiši. Požar je pogasil občan pred prihodom gasilcev PGE Krško, ki so nato preventivno pregledali požarišče in okolico.

Minulo noč ob 0.50 so v Hotemežu v občini Radeče tleli leseni odpadki v zapuščenem objektu. Gasilci PGD Radeče so pogasili požar.

Po infarktu s helikopterjem v UKC

Ob 14.20 je poletel helikopter SV, v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor, v Črnomelj. V UKC Ljubljana je prepeljal osebo, ki je doživela srčni infarkt.

V vodi fekalne bakterije

Kostak obvešča uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Koprivnica, da je potrebno vodo pred uporabo zaradi pojava fekalnih bakterij prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 09:00 in med 13:00 in 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE;

- od 9:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA na izvodu odvod na A drog.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 in od 13:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA GORA, TP PLANINA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ, izvod 7. NASELJE;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA GORA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGRADŠKA GORA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Škrljevo med 8:00 in 14:00; na TP GORENJI MOKRONOG izvod PROTI MOKRONOGU - FINC med 8:30 in 11:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območjuTP Artiče zadružni dom -nadomestna, Pohanca, Artiče, Gornji Obrež, Arnova sela, Glogov brod, Mrzlak 1, Mrzlak 2, Trebež, Ključice in Čela predvidoma med 06:15 in 07:00 ter med 13:30 in 14:30 uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Dolenja vas, Dolenja vas A.P., Glake med 06:15 in 07:00 ter med 13:30 in 14:30 uro; na območju TP Pesje med 06:15 in 07:00 ter med 14:30 in 15:00 uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP ŽABJEK izvod DROŽANJE in LAMPERČE m Žabjek - nizkonapetostni izvod Drožanje in Lamperče med 08:10 in 14:10 uro.

M. K.