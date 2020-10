V Trebnjem odprli hišo rokometne akademije

7.10.2020 | 08:00

Trebnje - Konec minulega tedna je trebanjska rokometna ekipa odprla vrata "Hiše rokometne akademije RK Trimo Trebnje." Simbolično odprtje objekta, ki obsega 430 m2, investicija pa je vredna 150.000 evrov, so opravili rokometaši članske dolenjske zasedbe in najvidnejši predstavniki trebanjske občine, na čelu z županom Alojzijem Kastelicem.

Moderno opremljen poslovno-stanovanjski objekt je namenjen za bivanje devetim igralcem. Nastanitveno-bivalni del skupaj s pritličjem, nadstropjem in mansardo obsega 430 m2 površine, od tega pa je v pritličju 150 m2 prostorov namenjenih za fizioterapije. Glede na velike potrebe fizioterapevtske dejavnosti v sami občini bodo tovrstne usluge na voljo tudi zunanjim uporabnikom.

"Nedokončana hiša je bila kupljena skupaj z gostilno Pri Dedu, saj so si v njej takratni lastniki želeli urediti stanovanje. Glede na to, da je šlo za nedokončano gradnjo, ki je že delno propadala, je bilo seveda nujno, da se čim prej lotimo del za dokončanje objekta," je uvodoma dejal glavni investitor in podpredsednik RK Trimo Trebnje Jure Višček.

"Ker sem že 30 let aktivno povezan z RK Trimo, poznam vsakoletne težave, ki se pojavijo ob iskanju nastanitve za igralce kluba. V članski ekipi nekateri od igralcev namreč prihajajo iz oddaljenih krajev ali celo iz drugih držav. V ekipah mlajših selekcij pa so prav tako igralci iz Metlike, Črnomlja, ki nekaj dni v tednu potrebujejo namestitev. Lokacija objekta jim omogoča hiter dostop do telovadnice ter do postaj javnega prometa. Rezultati kluba so fenomenalni in igralci si zaslužijo nekaj več," je še dodal Višček.

Alojzij Kastelic, župan občine Trebnje: »Brez Jureta bi težko želi take uspehe in v Trebnjem rabimo zmagovalno miselnost. Zgodovina kluba govori, da je bilo veliko število reprezentantov iz tega okolja in kot kaže, jih bo vedno več. Tako da moje velike čestitke za uspeh, za uvrstitev v Evropo. Hkrati vam želim najboljše v tem skupinskem delu in navijam, da se uvrstite med prve štiri. Upamo, da nam bodo razmere dovolile, da vas v Evropi spremljamo. Svetla prihodnost je vaša. Veliko je v delu, delno tudi v glavi. Zmagovalni ekipni duh na igrišču lahko naredi vse in želim, da to tudi naredite.«

Anton Janc, predsednik RK Trimo Trebnje: »To je velika pridobitev. Že od prvega dne sem si želel, da bi nekoč imeli za rokometno akademijo na voljo svoje prostore. Dejstvo je, da če hočeš delati z mladimi, jim moraš zagotoviti prostor, kjer oni lahko normalno bivajo v preostalem času izven treninga. Do sedaj smo vedno najemali prostore po Trebnjem, a to ni bilo to. Sedaj boste med sabo povezani tudi izven treningov in vemo, da bo to gotovo prava sinergija. Naj vam hiša rokometne akademije nudi udobje in prostor za druženje.«

M. K.

foto: RK Trimo Trebnje

Galerija