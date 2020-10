FOTO: Z detektorjem srčnega utripa našli tujca; ko se stemni, vlomi kot po tekočem traku

7.10.2020 | 10:45

Tujca sta se skrivala v tem tovornjaku (foto: PMP Metlika)

Na mejni prehod Metlika je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila registrskih oznak Severne Makedonije. Policisti so opravili temeljito mejno kontrolo in pregled tovornega dela z detektorjem srčnega utripa, ki je zaznal prisotnost oseb. Odstranili so carinsko zalivko in odkrili dva tujca, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Državljana Afganistana so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Tujca tudi v Črnomlju

Policisti PP Črnomelj so v Črnomlju izsledili in prijeli dva državljana Iraka, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Policijski postopek s tujcema še ni zaključen.

Vlomi in tatvine

V noči na torek je z delovišča v Dobruški vasi nekdo ukradel premični semafor in s tatvino povzročil za okoli 2000 evrov škode.

Med 5. 10. in 6. 10. je v Srebrničah neznanec skozi vrata vlomil v prostore prodajalne in ukradel menjalni denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 400 evrov škode.

Okoli 14. ure je na Maistrovi ulici v Novem mestu včeraj nekdo poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. Med vlamljanjem ga je zalotila stanovalka, storilec pa je pobegnil.

Na Seidlovi cesti v Novem mestu je med 5. 10. in 6. 10. neznanec vlomil v pomožni objekt in odnesel plinsko jeklenko, motorno žago in žar za peko.

V Laščah je med 18. in 21. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi priprto okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel denar.

Med 17.30 in 21.30, ko so bili stanovalci prav tako odsotni, je na Raki neznanec skozi balkonska vrata vlomil v hišo in ukradel zlat nakit in denar. Lastnika je oškodoval za okoli 1500 evrov.

Policija svetuje ...

Policisti in kriminalisti pri preiskavah vlomov ugotavljajo, da se storilci pripravijo na izvršitev kaznivega dejanja. Opazujejo hiše in navade stanovalcev, v tem obdobju pa vlamljajo največkrat v zgodnjih večernih urah in v tiste hiše, v katerih očitno ni nikogar. Občane pozivajo, da nas obveščajo o pojavu sumljivih vozil in oseb, ki si ogledujejo hiše in bi se lahko pripravljali na izvršitev kaznivega dejanja. Podatki o znamki in registrski tablici vozila ali opis sumljive osebe ob morebitnem kasnejšem vlomu lahko bistveno pripomore k uspešni preiskavi kaznivega dejanja, opozarjajo na PU Novo mesto. Svetujejo, da ob temnih delih dneva, tudi če od doma odidejo le za krajši čas (sprehod, odhod v trgovino ipd.), v hiši pustijo prižgano luč, televizijski ali radijski sprejemnik - hiša naj ne daje videza, kot da v njej ni nikogar. Ob daljši odsotnosti pa naj poprosijo sosede, da so pozorni na sumljive okoliščine in o tem obveščajo policiste.

Storilci iz stanovanjskih hiš kradejo denar in nakit, ki ga pogosto najdejo na predvidljivih in lahko dostopnih mestih. Občanom svetujejo, da doma ne hranijo večje vsote gotovine in vrednejšega nakita. Vsakomur, ki bi postal žrtev vloma, policisti svetujejo, naj jih o tem takoj obvesti na številko 113. Oškodovanci naj do prihoda policistov ne vstopajo v prostor, ker je storilec lahko še vedno v objektu, uničile pa bi se tudi sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.

M. K.