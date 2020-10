FOTO: Z 2,3 promila trčil v prometno signalizacijo; štirje pijani in brez vozniških

7.10.2020 | 13:20

V Trebnjem jo je skupila prometna signalizacija ...

... in seveda pločevina. (foto: PU Novo mesto)

Sinoči okoli 22. ure so bili trebanjski policisti obveščeni o prometni nesreči na Prijateljevi ulici v Trebnjem. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 51-letni voznik osebnega avtomobila, ki je izgubil oblast nad vozilom in trčil v prometno signalizacijo. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,09 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

Pod vplivom alkohola in brez veljavnih vozniških dovoljenj

Policisti PP Krško so med kontrolo prometa med Mrtvicami in Kerinovim Grmom ustavljali voznika osebnega avtomobila, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo, zato so zapeljali za njim in ga ustavili. Med postopkom so ugotovili, da gre za 22-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,69 miligrama alkohola. Avtomobil Volkswagen polo, v katerem so našli tudi ukradeno registrsko tablico, so zasegli in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Okoli 20. ure so sevniški policisti v Roviščah pri Studencu ustavili voznika osebnega avtomobila Opel frontera. 47-letni voznik, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,48 miligrama alkohola. Avtomobil so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Šentjernejski policisti so okoli 21. ure v Grmovljah prav tako ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. 49-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,25 miligrama alkohola, so Renault clio zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Okoli 21.30 pa so policisti PP Krško na Valvasorjevem obrežju med kontrolo prometa ustavili 48-letnega voznika osebnega avtomobila Fiat stilo. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,16 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

