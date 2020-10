Potrjeno: včeraj rekordnih 356 okužb, Novo mesto 11, Šentjernej 8 ...

7.10.2020 | 11:00

Kar je bilo pred nekaj urami neuradno, so zdaj potrdili na spletišču Sledilnika za covid-19 ... Včeraj so v Sloveniji opravili 3998 testov na okužbo z novim koronavirusom, 365 jih je bilo pozitivnih. Gre za nov rekord dnevnega prirastka števila okuženih, prav tako je prvič ta številka presegla 300. Nikoli doslej tudi niso opravili toliko testov v enem dnevu.

Najvišji doslej je bil tudi delež pozitivnih testov. Ustavil se je pri 9,1 odstotka, s tem pa je presegel delež 8,66 odstotka iz 3. oktobra. V Sloveniji je sicer aktivno okuženih 2426 oseb.

Povečalo se je tudi število hospitaliziranih v slovenskih bolnišnicah, in sicer na 122. Dan prej je v bolnišnicah denimo ležalo 111 bolnikov, okuženih s koronavirusom. Na enotah za intenzivno nego jih je predvčerajšnjim ležalo 20, včeraj 22. So pa iz bolnišnic odpustili 11 oseb, pri čemer noben bolnik ni umrl.

Daleč največ novih primerov okužbe so včeraj potrdili v Ljubljani, kjer je bilo pozitivnih kar 60 oseb. Sledijo Kranj (15), Maribor (13), Novo mesto (11), Velenje (10), Kamnik (9) ter Domžale, Jesenice, Grosuplje in Šentjernej (8). V preostalih občinah so potrdili sedem primerov okužbe ali manj.

Sicer pa so okužbo včeraj potrdili v več kot sto občinah.

16 okužb so včeraj potrdili med zaposlenimi v zdravstvu, šest med zaposlenimi v domovih za starejše, medtem ko med oskrbovanci domov za starejše niso potrdili nobene okužbe.

Podatke bomo še dopolnjevali ...

M. K.