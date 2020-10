Razmere v bolnišnicah se zaostrujejo, domovi starejših naj začnejo pripravljati rdeče cone

7.10.2020 | 14:20

Na navadnih oddelkih je mobiliziranih 141 postelj, na intenzivnih 30. (foto: Bobo)

Epidemija strmo narašča in tudi če država danes uveljavi strožje preventivne ukrepe, se bo to na številu okužb z novim koronavirusom poznalo šele v 10 do 14 dneh, je opozoril direktor klinike Golnik Aleš Rozman. Domove starejših je pozval, naj pripravijo lastne rdeče cone, saj starostnikov morda ne bo več mogoče preventivno sprejemati v bolnišnice.

"Število obolelih in hospitaliziranih strmo narašča. Na današnji dan je v bolnišnicah 100 bolnikov na navadnih oddelkih in 22 na intenzivnih oddelkih. Trenutno je mobiliziranih 141 postelj na navadnih oddelkih in 30 na intenzivnih oddelkih. To pomeni, da so slovenske bolnišnice že presegle 70 odstotkov kapacitet, ki jih lahko namenijo oskrbi bolnikov s covidom-19, ne da bi to vplivalo na ostale dejavnosti," je na današnji vladni novinarski konferenci dejal direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik Rozman.

Čez 10 dni potrebnih 200 bolniških postelj, konec meseca 300. V tem trenutku jih še ni

»To stanje me seveda zelo skrbi, ker ob sedanjem poteku epidemije, če bi danes uvedli izredno stroge ukrepe, ki bi uspeli krivuljo obrniti navzdol, bi ta efekt doživeli čez 10 do 14 dni. Takrat se pričakuje, da se bo potrebovalo 200 bolniških postelj, ki jih v tem trenutku še nimamo, konec meseca, če se krivulja ne bo obrnila navzdol, pa 300 bolniških postelj. Težko si je zamisliti, kako bo takrat cel sistem funkcioniral, s tem da bomo imeli izpade številnih oddelkov zaradi okužb med zaposlenimi,« je dejal in dodal, da se je resnično treba zavedati, da smo, kar se tiče zdravstva, v zelo težki situaciji.

Skušajo mobilizirati dodatne postelje, a bo to po Rozmanovih pojasnilih za sabo potegnilo zaustavljanje drugih zdravstvenih programov v bolnišnicah in daljšanje čakalnih dob za bolezenska stanja in bolnike, ki niso nujni.

Kot je opozoril, je slovensko zdravstvo blizu trenutka, ko okuženih oskrbovancev domov starejših brez simptomov covida-19, ki bi terjali bolnišnično zdravljenje, ne bodo mogli več premeščati v bolnišnice, da bi v domovih starejših lahko organizirali rdeče cone. "Pozivam vse domove starejših, da že pripravijo rdeče cone, da bodo lahko tja namestili okužene stanovalce z blagimi simptomi, ki ne terjajo bolnišničnega zdravljenja," je ob tem pozval Rozman.

Problem ni pomanjkanje postelj in respiratorjev, temveč zdravstvenega kadra. "Težko je predvideti, kje se bo pojavil okužen bolnik, ki bo simptome razvil šele po tistem, ko bo že nekaj dni na oddelku in bo v tem času že raznašal virus na osebje in druge bolnike," je pojasnil Rozman. Izpostavil je, da se v nekaterih bolnišnicah že soočajo z okužbami med zaposlenimi.

Rozman je znova pozval vse v državi, da se strogo držijo zaščitnih ukrepov in tako prispevajo k zaustavitvi širjenja novega koronavirusa.

Že pred dnevi je Rozman ocenil, da zdravstvo potrebuje koordinacijo razpoložljivih postelj in razmeščanja bolnikov s covidom-19 na ravni ministrstva za zdravje. "Želimo, da direktorjem bolnišnic ministrstvo za zdravje pove, koliko postelj naj pripravijo, v kateri bolnišnici se bodo odvijale dejavnosti, ki ne morejo čakati. Potrebujemo dispečersko službo za covid-19, da se bo bolnika peljalo v najbližjo bolnišnico. Zdaj to poteka po dolgih telefonskih usklajevanjih na različnih delih Slovenije," je povzel Rozman.

O tem so na torkovem sestanku govorili z ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem, je dejal Rozman. Izpostavil je, da aplikacija za vnos razpoložljivih prostih postelj že deluje, organizirajo tudi dispečersko službo.

Glede informacij, da bi lahko centralno bolnišnico za bolnike s covidom-19 vzpostavili v Bolnišnici Topolšica, pa je Rozman ponovil, da se trudijo, da bi vsakega bolnika s covidom-19 še naprej hospitalizirali v njemu najbližji bolnišnici. Tudi če bo Topolšica vzpostavljena kot centralna bolnišnica za covid-19, po njegovih pojasnilih ne bo mogla biti edina bolnišnica, ki bi zdravila te bolnike, saj imajo premalo postelj.

Prav tako po Rozmanovih besedah še ni dorečeno, od kje bi lahko pripeljali dodaten kader za oskrbo bolnikov s covidom-19. Spomnil je, da je res v pripravi zakonska podlaga, da bo mogoče zaposlene prerazporejati med bolnišnicami, a je opozoril, da vsi zdravstveni delavci tudi ne bodo pristali na premestitev.

Glede na v torek potrjenih 356 okužb z novim koronavirusom je po Rozmanovem mnenju precej predvidljivo, kakšne bodo razmere v državi v roku tedna ali dveh, če ne bo učinkovitih ukrepov, s katerimi bi vplivali na okužbe.

Kacin: Ne hodimo v trgovsko središče, če to ni nujno potrebno

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je ob tem napovedal, da bo vlada morda že tekom današnjega obiska na Koroškem, ki je trenutno najbolj prizadeta regija, sprejela nekatere od napovedanih dodatnih ukrepov za omejitev širjenja okužb, druge v četrtek, vsi pa bodo stopili v veljavo s petkom. Danes bi po Kacinovih navedbah vlada lahko sprejela predvsem ukrepe, vezane na Koroško. Janša je v sredo napovedal, da bo minister za zdravje Koroško razglasil za ogroženo.

Kacin je sicer izpostavil, da je delež pozitivnih testov v Sloveniji že 8,9-odstoten in še narašča. Število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev v Sloveniji je od torkovih 106 poskočilo na 116,02. Najbolj prizadeta je šaleško-koroška statistična regija.

Kacin je povzel tudi dogajanje v tujini. Na Hrvaškem so danes zabeležili drugo največje dnevno število okuženih v državi; potrdili so 363 novih okužb. Razmere so sicer po njegovih navedbah v Evropi trenutno "daleč najslabše" v Španiji, na Češkem, v Franciji, na Nizozemskem, v Belgiji in Veliki Britaniji.

Kot za Slovenijo zaskrbljujoče je Kacin sicer danes ocenil širjenje okužb med zdravstvenim osebjem. Ker do okužb praviloma ne pride med delovnim procesom, je vse zaposlene, predvsem tiste v zdravstvu in socialnem varstvu pozval, naj se vedejo odgovorno tako v službi kot v zasebnem življenju. "Nošenje mask, higiena rok, upoštevanje fizične razdalje in izogibanje nakupovalnim središčem, kadar obisk res ni nujen, vse to so minimalne oblike solidarnosti, ki jih lahko vsak izkaže do družbe in ranljivih skupin," je poudaril Kacin. in dodal: "Spomladi smo zmogli to odgovornost do skupnosti in verjamem, da jo zmoremo tudi sedaj".



