Hudo poškodovan pešec - pomagal poškodovanemu psu, ko je vanj trčil avto

7.10.2020 | 14:30

Danes zjutraj ob 6.32 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Trnju na območju Brežic, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v pešca. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov naj bi 52-letnemu moškemu med sprehodom na cesto ušel pes, v katerega je trčil voznik kombija. Moški je stekel na cesto, da bi pomagal psu, takrat pa je iz smeri Dobove pripeljal voznik osebnega avtomobila in trčil v pešca, ki je klečal oziroma čepel ob poškodovanemu psu.

Hudo poškodovanega moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, od tam pa je bil odpeljan v UKC Ljubljana. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo.

Voznike in pešce na PU Novo mesto ob tem ponovno opozarjajo na previdnost. Največ nesreč z udeležbo pešcev se zgodi prav v jesenskih in zimskih mesecih, ko so dnevi krajši, vidljivost slabša, ceste pa zaradi vremenskih razmer spolzke.

M. K.